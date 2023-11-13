ABD jetleri Suriye'deki İran üslerini bombaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da bulunan Türkiye-İran güvenlik duvarını helikopterle inceledi. Bakan Yerlikaya, Gökay Sınır Tabur Komutanlığını ziyaret edip, hudut güvenliğiyle ilgili bilgi aldı. Bakan Yerlikaya burada yaptığı açıklamada "Mehmetçiğimizin gece gündüz demeden, üstün teknolojiyi kullanarak, yüreğinde vatan sevgisiyle hiçbir zaman ama hiçbir zaman gözünü kırpmadan devamlı tüm hava koşullarında büyük kararlılıkla hudutlarımızı beklediğini ve kaçak göçmenlere göz açtırmadığını aziz milletimize, büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.