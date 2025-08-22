Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi durdurdu

ABD kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi durdurdu

09:4922/08/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump ülkedeki yabancılara yönelik önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor.
Trump ülkedeki yabancılara yönelik önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi askıya aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi askıya aldıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkati çeken Rubio, bu durumun
"ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini"
belirtti.
Rubio,
"Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz."
ifadesini kullandı.

Nisanda imzalanan bir kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirilmişti.

Açıklamada, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edilmişti.



#ABD
#kamyon şoförleri
#vize
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME GÜNLERİ: Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak?