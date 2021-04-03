Dünya ABD medyası Ürdün Kralının darbe hazırlığında olan kardeşi gözaltında
ORTADOĞU

ABD medyası: Ürdün Kralı'nın darbe hazırlığında olan kardeşi gözaltında

Ürdün'de Kral İkinci Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in darbe girişimi hazırlığı yaptığı için gözaltına alındığı ve sarayda gözetim altında tutulduğu iddia edildi.

Haber Merkezi AA
ABD medyası: Ürdün Kralının darbe hazırlığında olan kardeşi gözaltında
Ürdün Kralı İkinci Abdullah

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

Beraberinde güvenlik teşkilatından isimler de yer aldı

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün iddiaları yalanladı

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

ABD medyası: Darbe hazırlığında olan Ürdün Kralı'nın kardeşi gözaltında
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ABD medyası: Darbe hazırlığında olan Ürdün Kralı'nın kardeşi gözaltında
ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi 'ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle' gözaltına alındı.

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