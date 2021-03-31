Özgün Ürdünlü 70 İslam alimi Kovid-19 nedeniyle kapatılan mescitlerin cumaları açılmasını istedi
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Ürdünlü 70 İslam alimi Kovid-19 nedeniyle kapatılan mescitlerin cumaları açılmasını istedi

Ürdün'de 70 İslam alimi, Kral 2. Abdullah'a gönderdikleri mektupta, cuma günleri namaz kılınması için mescitlerin 40 dakikalığına açılması talebinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Ürdünlü 70 İslam alimi Kovid-19 nedeniyle kapatılan mescitlerin cumaları açılmasını istedi
Namaz

Uygulanan yasağın cuma günleri hafifletilmesini isteyen İslam alimleri, ramazan ayında da teravih namazları için mescitlerin birer saat açık tutulmasını Kral'dan rica etti.

Mektuba imza atan İslam alimlerinden Ürdün Üniversitesi Hadis Bilimleri Hocası Profesör Sultan el-Akayle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musibetler ancak günahlarla gelir ve ancak tövbe ile kalkar." dedi.

Akayle, salgına karşı hükümetin uyguladığı icraatların yanında yer aldıklarını ve saygı duyduklarını belirtti. Konunun ruhani yönüne de dikkati çeken Akayle, birçok alimle yapılan istişarelerin ardından Kral'a mektup göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Ürdün makamları yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 Mart'ta ülkenin hafta sonu tatil günü olan cuma gününde kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirmişti. İki gün önce alınan bir başka kararla da yasağın mayıs ortalarına yani ramazan ayını da içine alan bir süreye dek uzatıldığı duyurulmuştu.

Kral 2. Abdullah'a gönderilen mektuba imza atan Ürdünlü alimler arasında eski bakanlardan Bessam el-Amuş, Dr. Emced Kurşe, Temmam el-Benna, Abdurrahman Muhammed Şefik ve Emel Abdullah el-Nuaymat yer alıyor.

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