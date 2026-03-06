Yeni Şafak
ABD ne üstlendi ne de reddetti: İran'da 170 kişinin öldürüldüğü okul saldırısıyla ilgili kan donduran iddia

6/03/2026, Cuma
İran'a gerçekleştirilen saldırıda 153 çocuk, öğretmenler ile birlikte toplamda 170 kişi hayatını kaybetti.
İran'a gerçekleştirilen saldırıda 153 çocuk, öğretmenler ile birlikte toplamda 170 kişi hayatını kaybetti.

Dünya medyasının incelediği uydu görüntüleri, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'daki ilkokula saldırısını, okul binasının bitişiğindeki donanma üssüne saldırıyla eş zamanlı düzenlediğini gösterdi.

New York Times gazetesinin, uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırı ele alındı.

Habere göre, ABD ve İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'na düzenlediği saldırı anında eş zamanlı olarak okul binası da hedef alındı.

Uydu görüntüleri, birbirine çok yakın konumda yer alan donanma üssü ve önceden buraya ait olduğu belirlenen okul binasının hassas saldırıyla hedef alındığını ve binaların ağır hasar gördüğünü ortaya koydu.



Sosyal medyadaki görüntüler iddiaları güçlendirdi

Saldırının hemen ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler de okul binası ve donanma üssünün aynı anda vurulduğunu gösterdi.

Daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde ve ABD Savunma Bakanlığında görev yapan bir ulusal güvenlik analisti de uydu görüntülerinin, okul dahil yerleşkedeki tüm binaların "mükemmel hedefli" saldırılarla vurulduğunu gösterdiği değerlendirmesini yaptı.



Üs ve okul, birden fazla saldırıya uğramış

BBC'nin haberine göre de uydu görüntüleri, donanma üssü ve okul binasının birden fazla saldırıyla hedef alındığını gösteriyor.

Uydu görüntüleri analisti, vurulduğu görülen noktaların birbirine yakın konumda bulunmasının "birbirine yakın bir veya birden fazla hedef" anlamına geldiğini belirterek, "Bölgenin vurulması kasıtlı görünüyor ama neyi vurmayı amaçladıklarını bilemiyoruz." dedi.

Başka bir uzman da okul binasının zemin katında oluşan kraterin, saldırılarda derinliklere nüfuz etmek için özel tasarlanmış mühimmat kullanılmış olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Middle East Eye internet sitesinin, uydu görüntüleri ve sosyal medyada paylaşımlarını incelediği haberinde de saldırılarda, "aynı hedefi 2 kez vurmaya" yönelik "çift vuruş" taktiğinin kullanılmış olabileceği ifade edildi.

Saldırıda ölen çocukların cenaze töreninden bir fotoğraf.
ABD, saldırıyı üstlenmedi veya reddetmedi

Saldırının üzerinden geçen süreçte ABD hükümetinden yetkililer, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ya da reddetmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 4 Mart'taki basın toplantısında, okula saldırıyı ABD'nin düzenleyip düzenlemediği sorusuna, "Bildiğimiz kadarıyla hayır." yanıtını vermiş, konunun incelendiğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de 4 Mart'taki basın toplantısında, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmekle yetinerek, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savunmuştu. Hegseth ile aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in saldırılara ilişkin sunumunda gösterdiği haritada, ilkokulun bulunduğu bölge de saldırılarda vurulan yerler arasında gösterilmişti.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



