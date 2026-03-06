Yeni Şafak
Bahreyn, İran saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 İHA'yı etkisiz hale getirdi

08:116/03/2026, Cuma
AA
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşlara evde kalmaları, sadece gerekli ihtiyaçlar için dışarı çıkmaları ve güvenlik açısından son derece dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Bilgilendirmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, "Saldırıların başlangıcından bu yana, Bahreyn'i hedef alan 78 füze ve 129 insansız hava aracı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.



ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



#Bahreyn
#İran
#iha
