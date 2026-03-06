ABD ve İsrail savaşı yaymak istiyor

Avrupalı gurbetçiye indirimli bilet

THY, Avrupa’da yaşayan 65 yaş üstü gurbetçileri yüzde 15 indirimli taşıyacak. Bugün başlayan kampanya yıl boyunca devam edecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Avrupa’ya çalışmaya giden ilk jenerasyon gurbetçileri Türkiye’ye çekmek istediklerini ifade etti. AJet'in ise Avrupa’daki gurbetçi ailelere indirim kararı aldığını anlatan Bolat, birinci çocuk için %20, ikinci çocuk için %25, üçüncü çocuk için ise %30 indirimle bilet satılacağını açıkladı.