Avrupalı gurbetçiye indirimli bilet
THY, Avrupa’da yaşayan 65 yaş üstü gurbetçileri yüzde 15 indirimli taşıyacak. Bugün başlayan kampanya yıl boyunca devam edecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Avrupa’ya çalışmaya giden ilk jenerasyon gurbetçileri Türkiye’ye çekmek istediklerini ifade etti. AJet'in ise Avrupa’daki gurbetçi ailelere indirim kararı aldığını anlatan Bolat, birinci çocuk için %20, ikinci çocuk için %25, üçüncü çocuk için ise %30 indirimle bilet satılacağını açıkladı.
ABD ve İsrail savaşı yaymak istiyor
ABD ve İsrail ittifakı illegal savaşı yaymak ve uzatmak istiyor. Başlangıçta İran’a yönelik saldırıların 4 gün süreceğini ilan eden ABD, daha sonra 4-5 haftayı telaffuz etmeye başladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise planlarını savaşın eylül ayına kadar süreceği üzerine yapıyor.
Kupalar için geldim
Nijeryalı stoper Nwaiwu, Trabzonsporlu taraftarların gönlünde yer edinmek ve ileride böyle hatırlanmak istediğini söyledi.