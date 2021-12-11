ABD ordusu Irak'ta çekilmiyor yerleşiyor

İran ve Suriye sınırına ulaşım kolaylığıyla Erbil Üssü, Suriye’deki ABD kuvvetleri ve ortağı PKK’ya lojistik ikmal destek merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek.

ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Kazimi arasında Temmuz ayında yapılan anlaşma doğrultusunda, ABD’nin Irak’taki muharip görevi sona erdi. Gelişmeyi, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el Araji duyurdu. Anlaşma ABD’nin Irak’tan çekileceği şeklinde yorumlansa da Pentagon bölgedeki asker sayısının korunacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “2 bin 500 asker oldukları yerde kalacak. Asker sayısı ve fiziksel konuşlanmamız değişmeyecek” dedi.

ERBİL ÜSSÜ GENİŞLİYOR

ABD Irak’tan asker çekmediği gibi Erbil’deki yapılanmasını da genişletiyor. Erbil’deki Harir Askeri Hava Üssü’nün genişletilmesi planı kapsamında yüzlerce dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmiş, üsse kargo uçaklarının iniş-kalkışı sıklaşmıştı. Uçaklarla getirilen askeri malzemeler Suriye’de PKK’lı teröristlere sevk ediliyor.

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Washington yönetimi, 6 Temmuz’da da Erbil’de 51 dönüm üzerine kuracağı başkonsolosluğun temelini attı. Üslerin genişletilmesinin yanı sıra devasa başkonsolosluk inşası, Washington’un bölgedeki nüfuzunu arttırdığı şeklinde yorumlanıyor.

YER DEĞİŞTİRME

ABD’nin Irak’ta muharip görevini sonlandırdığının açıklanmasının hemen ertesinde ABD ordusu PKK ile Deyrizor’da ortak askeri tatbikat yaptı. Teröristlere güdümlü füze kullanımı konusunda da eğitimler verildi. Bu tatbikat, bölgedeki muharip varlığın devamını göstermesi açısından dikkat çekti. ABD’nin bölgedeki bu yeni hamlesi, çekilme değil, “Suriye odaklı yer değiştirme” olarak yorumlandı.

GÜNDEM ABD Suriye ve Irak’tan da çıkmalı: Bölgede kalmasının anlamı yok