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Dünya ABD ordusunda askeri malzeme taşıyan kargo gemisinden skandal Bizans bayrağı çektiler
AVRUPA

ABD ordusunda askeri malzeme taşıyan kargo gemisinden skandal: Bizans bayrağı çektiler!

Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki ABD güçlerine, askeri malzeme taşıyan Endrance adındaki nakliye gemisi, grandi direğine Bizans bayrağı çekti. ABD'nin son yıllarda askeri varlığını arttırdığı Dedeağaç, Türkiye sınırına 60 km uzaklıkta yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD ordusuna askeri teçhizat taşıyan geminin grandi direğinde Yunanistan ve Bizans bayrağı görülüyor.
ABD ordusuna askeri teçhizat taşıyan geminin grandi direğinde Yunanistan ve Bizans bayrağı görülüyor.

Yunanistan'ın Dedeğaç kentinde bulunan ABD ordusuna, askeri malzemeler taşıyan bir nakliye gemisi grandi direğine Bizans bayrağı çekti.

ABD bayraklı ARC Endurance adındaki kargo gemisi Dedeağaç Limanı'na demirlerken grandi direklerinde Yunanistan ve Bizans bayrakları görüldü.

ABD donanması, Türkiye sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Dedeağaç'taki askeri varlığını uzun süredir arttırıyordu.

"ABD ORDUSUNUN ETKİNLİĞİNE KATKILAR SUNUYOR"

  • ABD'li Diplomat Gregory Pfleger, geçtiğimiz günlerde Dedeağaç'ın stratejik bir liman olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın ABD ordusunun bölgedeki etkinliğine katkılar sunduğunu söylemişti.

NAVTEX İLANI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adası çevresinde "denizcilik uyarı notu" olarak bilinen NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.

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