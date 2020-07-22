ABD ordusunda askeri malzeme taşıyan kargo gemisinden skandal: Bizans bayrağı çektiler!

Yunanistan'ın Dedeğaç kentinde bulunan ABD ordusuna, askeri malzemeler taşıyan bir nakliye gemisi grandi direğine Bizans bayrağı çekti.
ABD bayraklı ARC Endurance adındaki kargo gemisi Dedeağaç Limanı'na demirlerken grandi direklerinde Yunanistan ve Bizans bayrakları görüldü.
ABD donanması, Türkiye sınırına yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Dedeağaç'taki askeri varlığını uzun süredir arttırıyordu.
"ABD ORDUSUNUN ETKİNLİĞİNE KATKILAR SUNUYOR"
- ABD'li Diplomat Gregory Pfleger, geçtiğimiz günlerde Dedeağaç'ın stratejik bir liman olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın ABD ordusunun bölgedeki etkinliğine katkılar sunduğunu söylemişti.
NAVTEX İLANI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adası çevresinde "denizcilik uyarı notu" olarak bilinen NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.