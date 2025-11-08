Yeni Şafak
ABD Romanya'da asker sayısını yarıya düşürdü

00:538/11/2025, Cumartesi
AA
Romanya, ABD'nin ülkedeki asker sayısını yarıya düşürdüğünü bildirdi

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Bükreş’te düzenlenen basın toplantısında yaklaşık 1000 ABD askerinin ülkeden ayrıldığını ifade etti. Mosteanu, "Bu bir felaket değil, müttefiklerimizin aldığı bir karar." ifadelerini kullandı.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ABD'nin ülkedeki asker sayısını yarıya düşürdüğünü açıkladı.

Radio Free Europe'nun haberine göre, Mosteanu, Bükreş’te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1000 ABD askerinin ülkeden ayrıldığını, yaklaşık 1000 askerin ise Romanya'daki üç ABD üssünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

ABD askerlerinin Romanya'da varlığını sürdüreceğini belirten Mosteanu,
"Bu bir felaket değil, müttefiklerimizin aldığı bir karar."
dedi.
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise bu adım,
"ABD kuvvetlerinin konumuna ilişkin bir ayarlama"
olarak tanımlanarak, bunun ABD'nin Avrupa’dan çekilmesi veya NATO'ya bağlılığının azaldığı anlamına gelmediği vurgulandı.
Açıklamada,
"Bu, Avrupa'nın artan kapasitesinin ve sorumluluk almasının olumlu bir göstergesidir. NATO müttefiklerimiz, Başkan (Donald) Trump'ın Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısına yanıt veriyor."
ifadeleri kullanıldı.



