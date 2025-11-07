ABD'den Türkiye mesajı: Kilit rol oynayacak

ABD, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkiye ile işbirliği mesajı verdi. ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Trump'ın Türkiye öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli bulduğunu söyledi.
Hurley, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretlerinin ardından geldiği Türkiye'de, değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında 'kilit rol' oynayacak"
Hurley, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara ve Körfez'deki dost ülkelerin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde öncü rol üstlenmesine net destek verdiğini ifade etti. Trump'ın bölge ülkeleri için "barış ve refah" vurgusu yaptığını bildiren Hurley, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptırımlar halka karşı değil, yönetim şekline yapılıyor"
Hurley, ABD'nin İran, Venezuela ve Rusya gibi doğal kaynak açısından zengin birçok ülkeye yaptırım uyguladığı değerlendirmelerine ilişkin şu yanıtı verdi:
"Suriye'de ekonomiyi harekete geçirirsek, barış için umut yaratacağız"
Hurley, Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, her iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde dengeli biçimde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.