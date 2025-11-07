ABD'den Türkiye mesajı: Kilit rol oynayacak

Yeni Şafak
15:287/11/2025, الجمعة
AA
ABD, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkiye ile işbirliği mesajı verdi. ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Trump'ın Türkiye öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli bulduğunu söyledi.

ABD'li yetkili Hurley, ABD'nin Türkiye ile birçok alanda işbirliği ve koordinasyon içinde olduğunu belirterek,
"Başkan Trump, Türkiye ve Körfez ülkeleri öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli buluyor."
dedi.

Hurley, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretlerinin ardından geldiği Türkiye'de, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ABD için çok önemli bir NATO müttefiki olduğunun altını çizen Hurley,
"İsrail, BAE ve Türkiye'ye yapılan ziyaretlerin en önemli odağı, kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik çalışmaları değerlendirmek oldu. Türkiye, terörden çok zarar gördü ve terörle mücadelede ABD ile iyi bir ortak oldu. ABD, Türkiye ile birçok alanda işbirliği ve koordinasyon içinde."
diye konuştu.

"Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında 'kilit rol' oynayacak"

Hurley, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara ve Körfez'deki dost ülkelerin Suriye'nin yeniden inşa sürecinde öncü rol üstlenmesine net destek verdiğini ifade etti. Trump'ın bölge ülkeleri için "barış ve refah" vurgusu yaptığını bildiren Hurley, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazine Bakanlığındaki ekiplerimiz de bu konuda çalışıyor. Bizim açımızdan bu süreçte en önemli konulardan biri, Suriye'de finansal altyapının yeniden tesis edilmesidir. Başkan Trump'ın 'barış ve refah' vurgusunu tekrarlamak istiyorum. Biz, en iyi güvenliğin refaha dayandığını düşünüyoruz. İnsanların istihdam edilmesi ve bölgede çatışmaları durdurmak oldukça önemli. Başkan Trump, Türkiye ve Körfez ülkeleri öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli buluyor."

"Yaptırımlar halka karşı değil, yönetim şekline yapılıyor"

Hurley, ABD'nin İran, Venezuela ve Rusya gibi doğal kaynak açısından zengin birçok ülkeye yaptırım uyguladığı değerlendirmelerine ilişkin şu yanıtı verdi:

"Enerji kaynağı açısından zengin olup yaptırım uyguladığımız ülkeler var ama aynı zamanda doğal kaynak açısından yeterli olmayan ülkelere de yaptırım uyguluyoruz. Mesela, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım uyguluyoruz. Bildiğim kadarıyla Kuzey Kore'nin neredeyse hiç hidrokarbonu yok. Küba'ya da çok uzun zamandır yaptırım uyguluyoruz, onların da hidrokarbon kaynakları yok. Yaptırımlar hiçbir zaman bir ülkenin halkına karşı uygulanmadı. Yaptırımlar liderlerin davranışlarına karşı oldu ve bu yaptırımların uygulanmasının yegane amacı, bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya çalışanları durdurmak."
Rusya ve İran'a yönelik yaptırımlara değinen Hurley,
"Dünyayı istikrarsızlaştıran unsurlara"
karşı mücadelenin öneminin altını çizdi.

"Suriye'de ekonomiyi harekete geçirirsek, barış için umut yaratacağız"

Hurley, Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, her iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde dengeli biçimde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Trump'ın ekonomi konularında tecrübesi olduğunu belirten Hurley,
"ABD, hayatını iş insanı olarak geçirmiş olan, ekonomik ve finansal açıdan son derece bilgili bir başkana sahip olduğu için şanslı. Bence Başkan Trump'ın ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in söyleyeceği şu olurdu: Bu (ticaret) her iki taraf için de iyi olmalı. Sadece bir taraf için iyi olması yetmez, her iki taraf için de iyi olmalı. Ticari ilişkiler açısından Suriye büyük bir fırsat. Eğer insanları Suriye'ye yatırım yapmaya teşvik edebilirsek, ekonomiyi yeniden harekete geçirebilirsek, orada barış için büyük bir umut yaratacağız."
ifadesini kullandı.
Hurley, ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratların bütçe konusunda uzlaşamaması ve federal hükümetin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine dair belirsizliğin sürmesine rağmen Türkiye'ye bu ziyareti gerçekleştirmiş olmasının iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştireceğine dikkati çekerek, "ABD bu durumdayken burada bulunmamı, Türkiye'ye ve NATO müttefikliği ilişkisine verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak görmelisiniz. Ne olursa olsun, iş devam ediyor, önemli olan da işin sürmesidir."
değerlendirmesinde bulundu.



