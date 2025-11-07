ABD'den Türkiye mesajı: Kilit rol oynayacak

"ABD, hayatını iş insanı olarak geçirmiş olan, ekonomik ve finansal açıdan son derece bilgili bir başkana sahip olduğu için şanslı. Bence Başkan Trump'ın ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in söyleyeceği şu olurdu: Bu (ticaret) her iki taraf için de iyi olmalı. Sadece bir taraf için iyi olması yetmez, her iki taraf için de iyi olmalı. Ticari ilişkiler açısından Suriye büyük bir fırsat. Eğer insanları Suriye'ye yatırım yapmaya teşvik edebilirsek, ekonomiyi yeniden harekete geçirebilirsek, orada barış için büyük bir umut yaratacağız."