ABD UFO’yu gördü!

ABD Kongresi’nde “tanımlanamayan uçan cisim” (UFO) ve “tanımlanamayan hava fenomeni” (UAP) olarak bilinen hava araçları hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edildi. ABD Kongresi’nde UFO ve UAP’lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verdi. ABD’de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP’leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını söyleyerek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü. Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini ifade eden Grusch, UAP’lerden “uzaylı organik canlı bileşenleri” çıktığını öne sürdü. Grusch, ABD’nin “sağlam ve kısmen bozulmamış” uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını dile getirdi.