|
Dünya

ABD UFO’yu gördü!

ABD Kongresi'ndeki UFO oturumunda ifade veren istihbarat görevlisi David Grusch, Pentagon’un elinde 'tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu' iddia etti. Hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri süren 14 yıllık istihbaratçı, "ABD yıllardır halktan bilgi saklıyor" dedi.

04:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
ABD uzaylıları gizledi.

ABD uzaylıları gizledi.

ABD Kongresi’nde “tanımlanamayan uçan cisim” (UFO) ve “tanımlanamayan hava fenomeni” (UAP) olarak bilinen hava araçları hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edildi. ABD Kongresi’nde UFO ve UAP’lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verdi. ABD’de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP’leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını söyleyerek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü. Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini ifade eden Grusch, UAP’lerden “uzaylı organik canlı bileşenleri” çıktığını öne sürdü. Grusch, ABD’nin “sağlam ve kısmen bozulmamış” uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını dile getirdi.



#ABD
#UFO
#UAP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özel yetenek programlarına tercih yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler