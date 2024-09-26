ABD ve İngiltere'den İsrail'e 'Lübnan' uyarısı: Yıkıcı olur

Bu durumun her iki taraf için de bölgede daha büyük çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Bakan Austin, "Dolayısıyla, bu kimsenin yararına değil ve ileriye dönük en iyi yol, diplomasinin yeniden gerçekleşmesini sağlayacak yol izlemektir."

dedi.