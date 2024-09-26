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ABD ve İngiltere'den İsrail'e 'Lübnan' uyarısı: Yıkıcı olur

ABD ve İngiltere'den İsrail'e 'Lübnan' uyarısı: Yıkıcı olur

20:3526/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
AA
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John Healey - Lloyd Austin
John Healey - Lloyd Austin

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İngiliz mevkidaşı John Healey ile ortak basın toplantısı düzenledi. Terör devleti İsrail'in Lübnan saldırılarına değinen Austin, durumun 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek, geniş çaplı savaşın her iki ülke için de 'yıkıcı olabileceği' uyarısında bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Healey ise, "Netanyahu ve Lübnanlı Hizbullah liderlerini 21 günlük ateşkesi ilan etmeye çağırıyorum" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan AUKUS (Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki nükleer denizaltı ittifakı) Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve ABD Savunma Bakanı Austin ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiliz Bakan Healey, burada yaptığı konuşmada, toplantının, küresel güvensizlik ortamında düzenlediğine dikkati çekerek, ancak "Rus saldırganlığına karşı ve Orta Doğu'da barışa yönelik sağlam durma sözü" verdiklerini belirtti.

Healey, ABD ve Avustralya ile yapılan AUKUS anlaşması ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine işaret ederek, "Gelecekteki teknolojilerimize yapılan yatırım, yenilikçiliğin teşvik edilmesine ve yeni savaş yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır." dedi.

"Tarafları 21 günlük ateşkesi ilan etmeye çağırıyorum"

Bakan Healey, konuşmasında, Orta Doğu'daki duruma da değinerek, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının bir an önce ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıları yineledi.

Healey,
"İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu ve Lübnanlı Hizbullah liderlerini, Birleşmiş Milletler'in (BM) ortak sesine kulak vererek, görüşmelerin başlayabileceği ve çatışmaların sona erebileceği 21 günlük ateşkesi ilan etmeye çağırıyorum."
dedi.

"Topyekun bir savaş riskiyle karşı karşıyayız"

ABD Savunma Bakanı Austin de AUKUS anlaşması bağlamında, üçüncü savunma bakanları toplantısı için Londra'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bakan Austin, ülkesi ile İngiltere ve Avustralya arasındaki güçlü ilişkinin, karmaşık konularda birlikte çalışmayı kolaylaştırdığına işaret etti.

Austin, Orta Doğu'daki gelişmelere de değinerek,
"Lübnan ve İsrail'in kuzeyindeki durum son derece endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.
Bu durumun her iki taraf için de bölgede daha büyük çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Bakan Austin, "Dolayısıyla, bu kimsenin yararına değil ve ileriye dönük en iyi yol, diplomasinin yeniden gerçekleşmesini sağlayacak yol izlemektir."
dedi.

Austin, "Halihazırda topyekun bir savaş riskiyle karşı karşıyayız, başka bir topyekun savaş hem İsrail hem de Lübnan için yıkıcı olabilir." uyarısında bulundu.

Lübnan'daki Avustralya vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı

Avustralya Savunma Bakanı Marles de Orta Doğu'daki durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, Lübnan'daki Avustralya vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanmıştı. 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.


Terör devleti İsrail Lübnan sınırında kara harekatına hazırlanıyor

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı hain katliamlara tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrısını umursamadan devam ediyor. İşgalciler, sadece Gazze'de yaptıkları alçak saldırılarla kalmayıp soykırımı genişletmeyi amaçlıyor. Terör devleti İsrail, Lübnan'da uçurdukları savaş uçaklarıyla, sınırdan ateşledikleri füzeleriyle masum Lübnanlı sivilleri vurmakta. Geçtiğimiz günlerde de Lübnan sınırına çok sayıda ağır zırhlı araç gönderen Siyonistler, Lübnan sınırında kara harekatı operasyonu planları yapmaya başladı. Terör devletinin katil Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırına gitti ve oradaki işgalcilere üstlerinde uçan savaş uçaklarını işaret ederek, "Yukarıdaki uçakları duyuyorsunuz, bütün gün saldırıyoruz. Hem sizin girişiniz için alan hazırlamak (kara harekatından bahsediyor), hem de Hizbullah'a darbe indirmek için çalışıyoruz." sözleriyle alçak saldırılarından ve planlarından bahsetti.


#ABD
#Lübnan
#İngiltere
#İsrail

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