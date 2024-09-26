ABD ve İngiltere'den İsrail'e 'Lübnan' uyarısı: Yıkıcı olur

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İngiliz mevkidaşı John Healey ile ortak basın toplantısı düzenledi. Terör devleti İsrail'in Lübnan saldırılarına değinen Austin, durumun 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek, geniş çaplı savaşın her iki ülke için de 'yıkıcı olabileceği' uyarısında bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Healey ise, "Netanyahu ve Lübnanlı Hizbullah liderlerini 21 günlük ateşkesi ilan etmeye çağırıyorum" dedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan AUKUS (Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki nükleer denizaltı ittifakı) Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve ABD Savunma Bakanı Austin ortak basın toplantısı düzenledi.
İngiliz Bakan Healey, burada yaptığı konuşmada, toplantının, küresel güvensizlik ortamında düzenlediğine dikkati çekerek, ancak "Rus saldırganlığına karşı ve Orta Doğu'da barışa yönelik sağlam durma sözü" verdiklerini belirtti.
Healey, ABD ve Avustralya ile yapılan AUKUS anlaşması ve ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine işaret ederek, "Gelecekteki teknolojilerimize yapılan yatırım, yenilikçiliğin teşvik edilmesine ve yeni savaş yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır." dedi.
"Tarafları 21 günlük ateşkesi ilan etmeye çağırıyorum"
Bakan Healey, konuşmasında, Orta Doğu'daki duruma da değinerek, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının bir an önce ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıları yineledi.
"Topyekun bir savaş riskiyle karşı karşıyayız"
ABD Savunma Bakanı Austin de AUKUS anlaşması bağlamında, üçüncü savunma bakanları toplantısı için Londra'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Bakan Austin, ülkesi ile İngiltere ve Avustralya arasındaki güçlü ilişkinin, karmaşık konularda birlikte çalışmayı kolaylaştırdığına işaret etti.
Austin, "Halihazırda topyekun bir savaş riskiyle karşı karşıyayız, başka bir topyekun savaş hem İsrail hem de Lübnan için yıkıcı olabilir." uyarısında bulundu.
Lübnan'daki Avustralya vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı
Avustralya Savunma Bakanı Marles de Orta Doğu'daki durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, Lübnan'daki Avustralya vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanmıştı. 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.