ABD ve İran masaya geri mi dönüyor? Tahran'dan kritik karar

10:18 20/04/2026, Pazartesi
Müzakere trafiğinde belirsizlik sürüyor. ABD heyeti Pakistan'da, İran 'plan yok' açıklaması yaptı.
Pakistanlı kaynaklar, ABD ile yürütülen müzakerelere İran heyetinin katılacağını açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, "İkinci tur müzakere planımız yok" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı savaşta ilan edilen ateşkesin süresi çarşamba günü sona erecek.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen ilk temaslardan sonuç çıkmazken, tarafların bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Pakistanlı yetkililer, İran heyetinin yeni tur görüşmelere katılmayı kabul ettiğini ifade etti.

İran: Müzakereler için herhangi bir plan yok

İran Dışişleri Bakanlığı ise
"Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok"
açıklamasını yaptı.

"Savaş kimsenin yararına değil"

ABD Başkanı Donald Trump,
"Temsilciler, İran ile müzakereler için İslamabad'a gidecek"
demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, savaşın kimsenin yararına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.



