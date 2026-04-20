ABD ve İran masaya geri mi dönüyor? Tahran'dan kritik karar

Pakistanlı kaynaklar, ABD ile yürütülen müzakerelere İran heyetinin katılacağını açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, "İkinci tur müzakere planımız yok" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı savaşta ilan edilen ateşkesin süresi çarşamba günü sona erecek.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen ilk temaslardan sonuç çıkmazken, tarafların bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Pakistanlı yetkililer, İran heyetinin yeni tur görüşmelere katılmayı kabul ettiğini ifade etti.
İran: Müzakereler için herhangi bir plan yok
"Savaş kimsenin yararına değil"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, savaşın kimsenin yararına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.