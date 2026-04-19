Trump İran bayraklı gemiyi vurduklarını duyurdu: Kontrolü elimizde

22:5819/04/2026, Pazar
Trump, ABD donanmasının İran kargo gemisini vurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran bayraklı yaklaşık 270 metre uzunluğundaki kargo gemisini vurduklarını duyurdu. Geminin güdümlü füzelerle motor dairesinden vurulduğunu ifade eden Trump, "Şu an ABD deniz piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor" dedi.

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını sürdürürken İran bayraklı kargo gemisini vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğundaki TOUSKA adlı kargo gemisini vurduklarını açıkladı.

Trump, ABD Donanması’na ait güdümlü füze muhribi USS SPRUANCE'ın TOUSKA’nın yolunu kestiğini ve durmaları için uyarıda bulunduğunu söyledi.

"Gemi ABD'nin kontrolünde"

Ancak TOUSKA'nın durmadığını ve geminin güdümlü füzelerle motor dairesinden vurulduğunu ifade eden Trump, "Şu an gemi ABD Deniz Piyadeleri’nin gözetimi altında." dedi.

Trump ayrıca söz konusu geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde bulunduğunu da kaydetti.



