ABD ve Rus heyetleri 'Ukrayna' görüşmelerine Riyad’da başladı

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri düzeltmek ve Ukrayna’daki savaşa çözüm bulmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri düzeltmek ve Ukrayna’daki savaşa çözüm bulmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti

Suudi Arabistan bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı

Suudi Arabistan bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı

Suudi Arabistan'ın başkenti Rİyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu.

Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele alıyor.

Görüşmelerden dışlanan Avrupalı liderler, bu toplantıya tepki olarak dün Paris'te bir araya geldi ve Rusya Ukrayna Savaşı'nda olası bir barışa ilişkin görüşlerini paylaştı.