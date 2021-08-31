Dünya ABDde 1 milyon hane karanlıkta
AMERİKA

ABD’de 1 milyon hane karanlıkta

ABD’de hızı saatte 240 km’ye kadar ulaşan Ida Kasırgası, Louisiana eyaletine felaketi yaşattı. New Orleans’ta 1 milyondan fazla hane elektriksiz kaldı. Binlerce kişi Louisiana’yı terk ederken, kalanlardan kasırga bitene kadar dışarıya çıkmamaları istendi. Louisiana’nın ülkede en yüksek korona vaka sayılarının görüldüğü üçüncü eyalet olması endişeleri arttırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de 1 milyon hane karanlıkta
Ida Kasırgası Louisiana eyaletini sert vurdu

ABD’de hızı saatte 240 kilometreye kadar ulaşan Ida Kasırgası, Louisiana eyaletinde ağır hasara yol açtı. En az bir kişinin yaşamını yitirdiği kasırga nedeniyle bir milyondan fazla hane elektriksiz kaldı. Yüz binlerce bölge sakini de iç kısımlarda yer alan sığınaklara yerleştirildi. Kasırganın vurduğu Louisiana’da 996 bin, komşu Mississippi’de ise 36 bin olmak üzere toplam bir milyondan fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtildi. 400 bin insanın yaşadığı Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde halihazırda sadece jeneratörlerin çalıştığı açıklanırken, tedarik şirketi Entergy, elektrik tedarikinin kısa süre içinde sağlanmasının mümkün görünmediğini duyurdu.

SOKAKLAR NEHRE DÖNDÜ

Amerikan medyasına göre Ida Kasırgası bazı sahil kesimlerinde metrelerce su baskınlarına neden oldu. New Orleans’taki bazı noktalarda baskınların üç saat boyunca adeta bir nehri andırdığı bilgisine yer verildi. Çok sayıda ambulans, uçak, helikopter ve botun, kurtarma çalışmaları için hazırda bekletildiği ifade edildi. Öte yandan Louisiana’daki hastanelerin zaten Kovid-19 nedeniyle yoğun baskı altında olduğu biliniyor. Yetkililer, ABD’deki en yüksek üçüncü enfeksiyon oranına sahip eyaletteki hastanelerde çok az yatağın bulunduğunu söyledi. Eyalette 16 yıl önce de Katrina Kasırgası ağır hasara yol açmış, bin 800 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

MISSISIPPI TERSİNE AKTI!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, New Orleans’ın güneyindeki Mississippi Nehri’nin pazar günü öğle saatlerinde kasırganın yarattığı şiddetli fırtına dalgası nedeniyle tersine aktığını tespit etti. Meksika Körfezi’ne boşalan Mississippi Nehri, Ida’dan günler önce saniyede yaklaşık 8500 metreküp su boşaltırken, akış tersine döndüğünde saniyede yaklaşık 1150 metreküp suyun kaynağa doğru aktığı tespit edildi. Tersine akışın birkaç saat sürdüğü belirtildi. Nehir 2005 yılındaki Katrina ve 2012 yılındaki Isaac kasırgası sırasında da tersine akmıştı.

Ida Kasırgası Küba'yı yıktı geçti: ABD alarmda
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Ida Kasırgası Küba'nın kıyı kesimlerinde etkili oldu. Şiddetli yağış ve rüzgar getiren kasırga geride maddi hasar bıraktı. Birçok bölgede tarım alanları sular altında kaldı. Elektrik şebekeleri zarar gördü. Çok sayıda ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Rüzgar evlerin çatılarında da hasara neden oldu.
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NTV'nin haberine göre;Küba'yı terk eden Ida Kasırgası, Meksika Körfezi'nden ABD'nin güney kıyılarına doğru ilerliyor. 16 yıl önce Katrina Kasırgası'nın harap ettiği Louisiana, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor.
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Ulusal Kasırga Merkezi hızı saatte 210 kilometreyi bulan kasırgayı aşırı tehlikeli olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, aşırı yağışlar eyaletin kıyı bölgelerini bir metre su altında bırakabilir.
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Başkan Joe Biden kasırga henüz karaya ulaşmadan federal düzeyde acil durum alarmı verdi. Deniz seviyesinin altındaki New Orleans'ta, bazı bölgelerde zorunlu tahliye emri yayınlandı. Eyalet genelinde kasırga sonrası arama kurtarma çalışmaları için 5 bin Ulusal Muhafız görevlendirildi. Elektrik kesintilerine müdahale etmek için 10 bin işçi beklemede.
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2005'te Louisiana'da etkili olan Katrina Kasırgası'nda bin 800 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı beklemişti.
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Ida Kasırgası Küba'yı yıktı geçti: ABD alarmda
Ida Kasırgası, Küba'yı vurdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak geride maddi hasar bıraktı. Kasırga yönünü ABD'nin güney kıyılarına çevirdi. 16 yıl önce Katrina Kasırgası'nın büyük yıkıma yol açtığı Louisiana eyaleti, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor.
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