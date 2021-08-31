ABD’de 1 milyon hane karanlıkta

ABD’de hızı saatte 240 kilometreye kadar ulaşan Ida Kasırgası, Louisiana eyaletinde ağır hasara yol açtı. En az bir kişinin yaşamını yitirdiği kasırga nedeniyle bir milyondan fazla hane elektriksiz kaldı. Yüz binlerce bölge sakini de iç kısımlarda yer alan sığınaklara yerleştirildi. Kasırganın vurduğu Louisiana’da 996 bin, komşu Mississippi’de ise 36 bin olmak üzere toplam bir milyondan fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtildi. 400 bin insanın yaşadığı Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde halihazırda sadece jeneratörlerin çalıştığı açıklanırken, tedarik şirketi Entergy, elektrik tedarikinin kısa süre içinde sağlanmasının mümkün görünmediğini duyurdu.

SOKAKLAR NEHRE DÖNDÜ

Amerikan medyasına göre Ida Kasırgası bazı sahil kesimlerinde metrelerce su baskınlarına neden oldu. New Orleans’taki bazı noktalarda baskınların üç saat boyunca adeta bir nehri andırdığı bilgisine yer verildi. Çok sayıda ambulans, uçak, helikopter ve botun, kurtarma çalışmaları için hazırda bekletildiği ifade edildi. Öte yandan Louisiana’daki hastanelerin zaten Kovid-19 nedeniyle yoğun baskı altında olduğu biliniyor. Yetkililer, ABD’deki en yüksek üçüncü enfeksiyon oranına sahip eyaletteki hastanelerde çok az yatağın bulunduğunu söyledi. Eyalette 16 yıl önce de Katrina Kasırgası ağır hasara yol açmış, bin 800 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

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MISSISIPPI TERSİNE AKTI!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, New Orleans’ın güneyindeki Mississippi Nehri’nin pazar günü öğle saatlerinde kasırganın yarattığı şiddetli fırtına dalgası nedeniyle tersine aktığını tespit etti. Meksika Körfezi’ne boşalan Mississippi Nehri, Ida’dan günler önce saniyede yaklaşık 8500 metreküp su boşaltırken, akış tersine döndüğünde saniyede yaklaşık 1150 metreküp suyun kaynağa doğru aktığı tespit edildi. Tersine akışın birkaç saat sürdüğü belirtildi. Nehir 2005 yılındaki Katrina ve 2012 yılındaki Isaac kasırgası sırasında da tersine akmıştı.