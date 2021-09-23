Dünya ABDde askeri üsse silahlı saldırı planlı tatbikat çıktı
AMERİKA

ABD'de askeri üsse silahlı saldırı planlı tatbikat çıktı

ABD'ye bağlı Maryland eyaletinde yer alan Fort George G. Meade askeri üssüne silahlı saldırı düzenlendiği ve ilk belirlemelere göre saldırıda beş kişinin yaralandığı açıklandı. Üssün Planlama ve Operasyon Şefi Andrew Arconti basına verdiği demeçte, saldırının tatbikat olduğunu ifade ederek yaralanan kimse olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
ABDde askeri üsse silahlı saldırı planlı tatbikat çıktı
Arşiv

ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü’nde silahlı saldırı olduğu bildirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre beş kişinin yaralandığı aktarıldı.

Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46’da yaşandığını ve beş kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı.

McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı.

SALDIRI TATBİKAT ÇIKTI

Yaşananlardan birkaç saat sonra Üssün Planlama ve Operasyon Şefi Andrew Arconti basına verdiği demeçte, McClendo’nun önceki açıklamasını yalanlayarak, basına yansıyan saldırı olayının bu tür acil durumlar için planlanmış bir tatbikat olduğunu aktardı.

Arconti ayrıca, olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

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