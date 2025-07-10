ABD'de ateşkes düğümü

ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de ateşkese ulaşılması için pazartesi gününden beri devam eden müzakerelerdeki dört ihtilaflı konunun üçünün çözüldüğünü bildirdi. Ateşkesin hafta sonuna kadar ilan edilmesini umduğunu dile getiren Witkoff, arabulucu Katar heyetiyle de Washington’da bir toplantı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump ile ateşkes konusunu ele almak üzere salı gecesi Washington’a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iki günde Trump’la üçüncü görüşmesini gerçekleştirecek. Trump’ın, Gazze’deki durumun felaket olduğunu belirterek Netanyahu’dan ateşkes meselesini çözmeden Washington’dan ayrılmamasını istediği belirtiliyor. İsrail Başbakanı ise Washington’dan “zafer pozu” vererek ayrılmak istiyor.

UZLAŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLÜYOR

Hamas’ın geçtiğimiz cumartesi günü arabuluculara teslim ettiği ateşkes önerisinde dört noktada düzeltme istediği bildirilmişti. Bu noktalar, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesine ilişkin haritaların paylaşılması, 60 günlük ateşkes süresi bitse de savaşı bitirme müzakereleri sürerken saldırıların başlamaması, insani yardımların BM kurumlarınca yapılması ve müzakereler sonucunda savaşın sonlandırılmasına dair garanti verilmesiydi.Witkoff’un açıklamasının ardından dün, BM kurumları tarafından 11 insani yardım TIR’ı Gazze’ye ulaştırıldı. ABD yönetiminin de savaşı sonlandırmak için garanti verdiği bildiriliyor. Hamas, elindeki 20 canlı toplam 50 rehinenin yarısını teslim etmeyi kabul etti. Witkoff’un bahsettiği son ihtilaf noktasının İsrail ordusunun Gazze’den çekilme konusu olduğu bildirildi.

İSRAİL “ŞİMDİLİK” KALMAK İSTİYOR

Washington’da Trump dahil üst düzey ABD’li yetkililerle görüşen Netanyahu, ateşkes anlaşmasından bir “Zafer pozu” çıkarmak istiyor. Netanyahu, Capitol Hill’de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile yaptığı görüşme sonrası Hamas’ın yeniden saldırma gücünün yok edilmeden savaşın bitmesinin mümkün olmadığını söyledi. Walla haber ajansının Netanyahu’ya eşlik eden bir üst düzey yöneticiye dayanarak verdiği bilgiye göre, İsrail tarafı, ateşkesin ardından Gazze’nin yönetiminin başka bir Filistinli oluşuma devredilmesine kadar ordu güçlerinin Gazze’de kalmasını istiyor. Yetkili, “Orada olmazsak yönetimin nakledilmesine de etkimiz olmaz” derken, Gazze’nin Ramallah’taki Filistin hükümeti tarafından değil başka bir Filistinli oluşum tarafından yönetilmesi şartını öne sürdü. Hamas ise İsrail ordusunun bu bahaneyle Gazze’de kalmasını kabul etmiyor.

HAFTA SONUNU İŞARET ETTİ

Netanyahu ile 24 saatten az bir sürede iki kez görüşen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Netanyahu ile üçüncü bir görüşme yapacağını ve konunun tamamen Gazze olduğunu söyledi. Gazze’deki durumun felaket olduğunu vurgulayan Trump, “Burada bir dram var. O (Netanyahu) çözüm istiyor, ben de çözüm istiyorum. İnanıyorum ki karşı taraf da (Hamas) çözüm istiyor” dedi.

Ateşkes çabalarının iyi ilerlediğini ve hafta sonuna kadar ateşkesi ilan etmeyi umduğunu belirten ABD Başkanı, anlaşmanın önünde engeller olduğu iddiasını ise yalanladı.

HAMAS: REHİNELER BİZİM ŞARTLARIMIZLA SERBEST KALIR

Öte yandan, Netanyahu’nun ateşkes için Hamas’ın gücünün kırılmasını ve tüm rehineleri bırakmasını şart koşmasına cevap veren Hamas Siyasi Ofis Üyesi İzzet Raşak, Netanyahu’nun “Zafer pozu” vermek istediğini söyledi. İsrail Başbakanı’nın “Hamas teslim olsun” şartını, “Psikolojik yenilgi hali” olarak niteleyen Raşak, “Rehineler, ancak bizim şartlarımız altında serbest kalır” ifadelerini kullandı.







