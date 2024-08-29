ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda geriledi

ABD, tarihinin en kritik başkanlık seçimlerinden birine adım adım ilerliyor. Demokratik Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, 5 Kasım'da ABD başkanı olmak için yarışacak. ABD seçim sistemi gereği en çok oy alan değil, delege sayısı yüksek eyaletleri kazanan başkan oluyor.