ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız vurulmuştu: Saldırganın kimliği belli oldu

10:1627/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
IHA
Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırıya dair yeni detaylar açıklandı.
ABD’nin başkenti Vaşington'da, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin 29 yaşında Afganistan uyruklu olduğu belirlendi. İlk olarak öldüğü açıklanan 2 Ulusal Muhafız askerinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

ABD’nin başkenti Vaşington'da, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan West Virginia Ulusal Muhafızları’nın 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini söyleyen West Virginia Valisi Patrick Morrisey, yeni bir açıklama yaparak
"Şu anda iki Ulusal Muhafız personelimizin durumu hakkında çelişkili raporlar alıyoruz ve daha net bilgilere ulaştığımızda bunları kamuoyu ile paylaşacağız"
ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel 2 muhafızın olayda "ağır yaralandığını" ve durumlarının kritik olduğunu açıklarken, Vaşington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, olayın "hedefli saldırı" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

"Diğer Ulusal Muhafız personeli karşılık verdi"

Vaşington D.C Polis Şefi Yardımcısı Jeffery Carroll da, saldırganın devriye görevi sırasında muhafızlara yaklaştığını belirterek,
"Şüphelinin köşeyi döndükten hemen sonra 2 Ulusal Muhafız üyesine ateş etmeye başladığı tespit edildi" dedi. Silah seslerini duyan bölgedeki diğer Ulusal Muhafız personelinin karşılık verdiğini aktaran Carroll, "Müdahalede bulundular ve şüpheli vurulduktan sonra, kolluk kuvvetleri birkaç dakika içinde olay yerine gelene kadar onu yerde tutabildiler"
açıklamasında bulundu.

Afganistan’dan geldiği belirlendi

ABD basını ise, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde FBI’ın ilk etapta saldırıyı "olası terör eylemi" olarak soruşturacağını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirtilirken, şahsın ABD 2021 yılında Afganistan’dan çekildikten sonra ülkeye geldiği Vaşington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşadığı aktarıldı.



