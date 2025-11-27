ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız vurulmuştu: Saldırganın kimliği belli oldu

ABD’nin başkenti Vaşington'da, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin 29 yaşında Afganistan uyruklu olduğu belirlendi. İlk olarak öldüğü açıklanan 2 Ulusal Muhafız askerinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
FBI Direktörü Kash Patel 2 muhafızın olayda "ağır yaralandığını" ve durumlarının kritik olduğunu açıklarken, Vaşington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, olayın "hedefli saldırı" olarak değerlendirildiğini ifade etti.
"Diğer Ulusal Muhafız personeli karşılık verdi"
Afganistan’dan geldiği belirlendi
ABD basını ise, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde FBI’ın ilk etapta saldırıyı "olası terör eylemi" olarak soruşturacağını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirtilirken, şahsın ABD 2021 yılında Afganistan’dan çekildikten sonra ülkeye geldiği Vaşington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşadığı aktarıldı.