Beyaz Saray yakınlarında iki üniformalı asker öldürüldü: Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ABD'nin başkenti Vaşington'da, Beyaz Saray'a bir blok mesafede Ulusal Muhafızlar mensubu iki üniformalı asker silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, iki askeri vuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ABD'nin başkenti Vaşington'da vurulan 2 ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Batı Virginia Eyaleti Valisi, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali, askerlerin durumuna ilişkin çelişkili bilgiler aldıklarını belirtti.
Vaşington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtti. Vaşington'a ek 500 asker sevk edildiği belirtildi.
"Saldırgan 'hayvan' ağır bedel ödeyecek"
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ulusal muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydederek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.