Beyaz Saray yakınlarında iki üniformalı asker öldürüldü: Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Vaşington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ulusal muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydederek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.