Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Beyaz Saray yakınlarında iki üniformalı asker öldürüldü: Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Beyaz Saray yakınlarında iki üniformalı asker öldürüldü: Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

23:0026/11/2025, Çarşamba
G: 27/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtmişti.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtmişti.

ABD'nin başkenti Vaşington'da, Beyaz Saray'a bir blok mesafede Ulusal Muhafızlar mensubu iki üniformalı asker silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, iki askeri vuran saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD'nin başkenti Vaşington'da vurulan 2 ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.


YouTube
Beyaz Saray yakınlarında iki üniformalı asker öldürüldü: Trump saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Dünya
26 Kasım, Çarşamba

Batı Virginia Eyaleti Valisi, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali, askerlerin durumuna ilişkin çelişkili bilgiler aldıklarını belirtti.


Vaşington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtti. Vaşington'a ek 500 asker sevk edildiği belirtildi.


"Saldırgan 'hayvan' ağır bedel ödeyecek"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ulusal muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydederek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.


ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.


#Beyaz Saray
#ABD
#asker
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İşte canlı yayın bilgileri