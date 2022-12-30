Dünya ABDde hava ulaşımına fırtına engeli Binlerce uçuş iptal edildi
AMERİKA

ABD'de hava ulaşımına fırtına engeli: Binlerce uçuş iptal edildi

ABD'yi geçen hafta vuran kar fırtınasından bu yana 10 binlerce yolcunun uçuşunu iptal eden Southwest Airlines şirketi, bugün de 2 bin 357 seferi iptal etti. Southwest Airlines şirketinde geçen haftadan beri devam eden uçuş planlaması kaosu devam ediyor. FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de bugün iptal edilen 2 bin 451 uçuşun 2 bin 357'sini Southwest Airlines'a ait seferler oluşturdu.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde hava ulaşımına fırtına engeli: Binlerce uçuş iptal edildi
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ABD'yi geçen hafta vuran kar fırtınasından bu yana 10 binlerce yolcunun uçuşunu iptal eden Southwest Airlines şirketi, bugün de 2 bin 357 seferi iptal etti.

Southwest Airlines şirketinde geçen haftadan beri devam eden uçuş planlaması kaosu devam ediyor.

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de bugün iptal edilen 2 bin 451 uçuşun 2 bin 357'sini Southwest Airlines'a ait seferler oluşturdu.

Aynı sitede, iptal edilen bugünkü uçuşların Southwest'e ait toplam seferlerin yüzde 58'ine tekabül ettiği kaydedildi.

Dallas merkezli hava yolları şirketi, kötü hava koşullarında uçuş ekiplerini pozisyon dışında bırakabilecek yetersiz operasyon teknolojisine sahip olduğunu itiraf ederek uçuş iptallerinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Kar fırtınasından bu yana uçuş planlamasını toparlamayan tek hava yolları şirketi olan Southwest, yolcular ve yetkililer tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki kar fırtınası nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinden dolayı Southwest Airlines'ın "sorumlu tutulacağını" belirtmişti.

Buttigieg, CNN'e, "Southwest, bırakın kendi yolcularını ve bagajlarını, kendi mürettebatının bile nerede olduğunu tespit edemiyor. Sistemleri gerçekten bozuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Southwest Airlines'ın CEO'su Bob Jordan da paylaştığı videoda yaşanan aksaklıklardan dolayı yolculardan ve çalışanlardan özür dilemiş, "Normal operasyona dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten üzgün olduğumu bilmenizi isterim." demişti.

Federal hükümet tarafından, 10 binden fazla uçuşu iptal edilen Southwest Airlines için başlatılan inceleme devam ediyor.

ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı
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ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi.
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Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.
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Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı.
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ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı.
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New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.
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Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı. dedi.
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Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi.
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Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New Yorkta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohioda 10, Kansas ve Kentuckyde 3er, Coloradoda 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsinde birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 50ye ulaştı.
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Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti.
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Kanadadaki Büyük Göllerden Meksika sınırındaki Rio Grandeye kadar kapsamı genişleyen ölümcül kar fırtınası, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60ını olumsuz etkiledi.
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Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD’de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.
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ABDde, 21 Aralıkta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.
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Hava durumu servisi, Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine işaret etmişti.
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Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.Fırtına nedeniyle New Jerseynin Manhattana bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehrinin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.
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Queens ve Brooklynin kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.
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ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı artıyor. ABD'de aşırı soğuk nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. Nesilde bir kez görülen kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkış yasaklandı, marketlerde raflar boşaldı.


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