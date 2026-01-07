Yeni Şafak
ABD'de helikopter kazası: 4 ölü

ABD'de helikopter kazası: 4 ölü

18:277/01/2026, Çarşamba
ABD'nin Arizona eyaletinde pilot dahil 4 kişinin bulunduğu helikopter, gergin halata çarparak düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kanyonda, alçaktan uçan helikopterin yürüyüş halatına çarpması sonucu helikopterdeki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Arizona'ya bağlı Pinal bölgesi yetkilileri, içinde pilot dahil 4 kişi bulunan helikopterin, ip cambazları için kurulmuş gergin bir halata çarparak düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, acil yardım hattı "911"i arayan bir görgü tanığının, helikopterin kanyona düşmeden önce gergin vaziyetteki halata çarptığını ifade ettiğini aktardı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise söz konusu halatla ilgili, ABD Federal Havacılık İdaresine (FAA) bilgi verildiğine işaret edildi.

Kazayla ilgili, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve FAA tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



