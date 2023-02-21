ABD’de kabus iki hafta: Kimyasal kazalar, UFO’lar ve balon operasyonu

Ülkede son günlerde yaşanan zincirleme olaylar vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Kimyasal tren kazasından balon krizine, UFO operasyonundan asit taşıyan TIR'ın devrilmesine kadar gerçekleşen felaketler korku filmlerini andırıyor. Biden yönetiminin her defasında kısa ve olayları kapatmaya yönelik açıklamaları da halkın arasında tedirginliği artırıyor.





Ohio'daki tren kazası: Ülkenin Çernobil'i korkuya neden oldu





Ülkenin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin, 3 Şubat’ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kaza ile ilgili endişeler sürüyor. Kazadan sonra havaya, suya ve toprağa yayılan kimyasal maddeler, çevre sakinlerini korkutuyor.





Ohio'daki kimyasal tren kazası.

East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar olmuştu.





Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti. Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.









Florida'da depo yangını: Çıkış nedeni bilinmiyor





Florida eyaletinde yer alan bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Görevliler, bölgedeki solunum yolu hastalığı olan kişilerin evlerinden çıkmamasını tavsiye etti. Eyalette yer alan Kissimmee ilçesinde bir depoda yangın çıktı.





Florida'da depo yangını.

Plastik saksılarının bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyürken, depodaki işçileri kısa sürede tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanırken, yangına 80 itfaiyeci ile müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.





Arizona'da asit taşıyan TIR devrildi: 'Bölgeyi terk edin' çağrısı





Arizona eyaletindeki Tucson kentinde Interstate-10’da nitrik asit taşıyan bir tır devrildi. Kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği açıklandı. Kamyondan nitrik asit sızarken, 800 metre mesafedeki sakinlerden bölgeyi terk etmeleri istendi.





Arizona'daki TIR kazası.









Ohio metal fabrika yangını: Mağdurlu bir olay





Ohio eyaletinin Bedford kentindeki bir metal ürünler fabrikasında yerel saatle bu öğleden sonra büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililerin ilk açıklamalarına göre "mağdurlu bir olay" ama şimdilik daha fazla bilgi yok. Patlamadan hemen sonra fabrikadan çekilen görüntüler, alevler içinde kalan büyük alanları ve tüm alanı kaplayan kalın siyah dumanı gösteriyor.





Metal fabrikasında yaşanan patlama çevredeki araçların hasar almasına neden oldu.

Patlamaya neyin neden olduğu bilinmiyor. Çoğu yanık olmak üzere yaralanan en az 14 kişi hastaneye kaldırıldı. meydana gelmek yerel medya. Büyük patlamanın ardından fabrikada çıkan yangını onlarca itfaiye aracı ve yüzlerce itfaiyeci kontrol altına almaya çalışıyor.





ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran yüksek irtifa balonu krizi





ABD, istihbarat amaçlı olduğundan şüphelendiği balonu karasuları üzerinde vurarak düşürdü. Balonun sivil amaçlı ve meteorolojik araştırma için kullanıldığını savunan Çin ise düşürülmesini protesto etti.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapmayı planladığı ziyareti ertelemesine yol açan balon krizi, Washington'ın güç kullanma hamlesiyle tırmanmayı sürdürdü.





ABD-Çin arasında yaşanan casus balon krizi.

Çin'in hava aracının sivil amaçlı bir meteoroloji balonu olduğunu, hava şartları nedeniyle sürüklenerek rotasından çıktığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğu için "zorlayıcı sebeplerle" ABD hava sahasına girdiğini açıklaması gerilimi gidermezken, iki ülke arasında güvensizliği gözler önüne serdi.





Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek irtifa balonunun vurularak düşürülmesini protesto ederek, "ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi ve uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti" ifadelerini kullandı.









Her şey bilinmeyen üç cisimle başladı





ABD’de 13 Şubat’ta ne olduğu belirlenemeyen bir cisim gözlendi. 3 gün içinde 3 kez görülen cismin Kuzey Amerika hava sahasında olduğu öğrenildi.





20.000 ft irtifada, üzerinden ip ya da halatların sallandığı, sivil uçuşlara tehdit olabileceği gözlemlenen ancak askeri açıdan bir tehdit olmadığı belirlenen cisim için Pentagon “Biden’ın emriyle F-16 tarafından düşürüldü. Askeri alanlara yakın uçuyordu, olası istihbari kabiliyetinden ötürü tehditti” şeklinde yazılı açıklama yaptı.





ABD Hava Kuvvetleri Generali VanHerck ise Pentagon, bu vurulan cisimlerin havada nasıl durduklarını tanımlayamazken “Gazlı bir balon olabilir veya bir tür itme gücü sistemi olabilir ama açık olan şu ki havada kalabiliyorlar” dedi.





VanHerck’e yöneltilen “Havada vurulan cisimlerin uzaylı olması ihtimal dışı mı?” sorusuna

“Bu noktada hiçbir şeyi ihtimal dışı bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.





Belirlenemeyen cisim, F-16'larla düşürüldü.





ABD Hava Kuvvetleri Generali VanHerck’in aksine Beyaz Saray yaptığı açıklamada düşürülen cisim ile ilgili “Dünya dışı varlık belirtisi yok” dediği öğrenildi. Ancak bu cisimlerin tam olarak ne olduğu, nasıl çalıştığı, havada nasıl kalabildiği, ABD hava sahasına nasıl rahatlıkla girip çıkabildiği, bulunduğu yükseklikte nasıl kaldığı, teknolojisi ve dizaynı Beyaz Saray yetkilileri dahil kimsenin bilmediği sorular.





Her birinin 450 bin dolar olan iki füze atışıyla F-16 ve F-22 tarafından vurularak düşürüldüğü belirtilen cisimlerin ABD Savunma Bakanı Austin’in açıklamalarına göre Çin balonundan çok farklı olduğu ve enkazının bulunamadığı söylendi.





F-16 ve F-22’lerle düşürülen ufaların “İtme gücü olmadan nasıl uçtuğu ve havada kaldığı” sorulan ABD ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby “Bilmiyoruz” yanıtını verdi.





Beyaz Saray sözcüsü “Paniğe gerek yok. Cisimlerin kötü niyetli olduğuna dair değerlendirme yok” açıklamasında bulunsa da bilinmezliklerle dolu bu üç cismin savaş uçaklarıyla vurulması ABD toplumunda şüphelere sebep oldu.





16 Şubat’ta yaptığı basın açıklamasında bilinmeyen cisimlerle ilgili halkı aydınlatması beklenen Biden, “Bu 3 cismin ne olduğunu bilmiyoruz. İstihbaratımız bunların özel şirketlere bağlı balonlar olduğunu düşünüyor. Enkazlarını aramaya devam ediyoruz. Herhangi bir cisim ne olursa olsun ABD’ye tehdit oluşturursa düşüreceğiz” şeklinde konuştu.





ABD hava sahası savunmasını 3 kez delen, Pentagon’un anlamadığı bir teknoloji ile havada asılı kalabilen, ısı izi bırakmayan ve hangi ülkeye ait olduğu belli olmayan bu cisimlerin özel bir şirkete ait balonlar olduğu düşüncesi ABD halkı tarafından şüphe ile karşılandı.





Son olarak 18 Şubat’ta ABD ve Kanada enkaz arama çalışmalarının tamamlandığını ve hiçbir enkaz bulunamadığını resmen duyurarak belirlenemeyen cisimlerle ilgili konuyu akıllarda soru işaretleri bırakarak kapattı.







