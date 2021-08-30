Dünya ABDde kasırga nedeniyle 300 bin kişi elektriksiz
AMERİKA

ABD'de kasırga nedeniyle 300 bin kişi elektriksiz

ABD'nin güneyinde, saatteki hızı 241 kilometreye ulaşan İda Kasırgası etkili oluyor. Louisiana eyaletinde binlerce kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi. Eyalette, 300 bin kişiye elektrik verilemiyor.

Haber Merkezi AA
ABDde kasırga nedeniyle 300 bin kişi elektriksiz
ABD

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.

SAATTEKİ HIZI 241 KİLOMETRE

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı.

Kısa süre sonra başta New Orleans olmak üzere eyaletin güney şehirlerine ulaşan kasırga, elektrik kesintilerine neden oldu.

ABD'LİLER ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, 100 binden fazlasının son bir saat içinde olmak üzere Louisiana'da 300 binden fazla abonenin elektriklerinin kesik olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan Louisiana Valisi John Bel Edwards, katıldığı bir televizyon programında, kıyı bölgelerinden 1542 kişinin, iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildiğini, ancak bu sayının artabileceğini aktardı.

SEL VE TAŞKIN UYARISI

İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4 kategorisinde "son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.

Louisiana ve Mississippi eyaleti için sel ve taşkın uyarısında bulunan kurum, kasırganın, Louisiana'nın güneydoğu kıyılarınca ilerleyeceğini ve bölgede yıkıcı rüzgarlarla şiddetli yağışa neden olabileceğini duyurdu.

Ida Kasırgası Küba'yı yıktı geçti: ABD alarmda
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Ida Kasırgası Küba'nın kıyı kesimlerinde etkili oldu. Şiddetli yağış ve rüzgar getiren kasırga geride maddi hasar bıraktı. Birçok bölgede tarım alanları sular altında kaldı. Elektrik şebekeleri zarar gördü. Çok sayıda ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Rüzgar evlerin çatılarında da hasara neden oldu.
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NTV'nin haberine göre;Küba'yı terk eden Ida Kasırgası, Meksika Körfezi'nden ABD'nin güney kıyılarına doğru ilerliyor. 16 yıl önce Katrina Kasırgası'nın harap ettiği Louisiana, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor.
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Ulusal Kasırga Merkezi hızı saatte 210 kilometreyi bulan kasırgayı aşırı tehlikeli olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, aşırı yağışlar eyaletin kıyı bölgelerini bir metre su altında bırakabilir.
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Başkan Joe Biden kasırga henüz karaya ulaşmadan federal düzeyde acil durum alarmı verdi. Deniz seviyesinin altındaki New Orleans'ta, bazı bölgelerde zorunlu tahliye emri yayınlandı. Eyalet genelinde kasırga sonrası arama kurtarma çalışmaları için 5 bin Ulusal Muhafız görevlendirildi. Elektrik kesintilerine müdahale etmek için 10 bin işçi beklemede.
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2005'te Louisiana'da etkili olan Katrina Kasırgası'nda bin 800 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı beklemişti.
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Ida Kasırgası Küba'yı yıktı geçti: ABD alarmda
Ida Kasırgası, Küba'yı vurdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak geride maddi hasar bıraktı. Kasırga yönünü ABD'nin güney kıyılarına çevirdi. 16 yıl önce Katrina Kasırgası'nın büyük yıkıma yol açtığı Louisiana eyaleti, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor.
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