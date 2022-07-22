ABD'de kira fiyatlarında rekor artış

Emlak sitesi olan Realtor.com'un verilerine göre Haziran ayında kiralar yüzde 14 arttı.450 / 5,000 Yılın ilk yarısında ev fiyatları da birden fazla rekor seviyeye ulaşmış olsa da, Realtor.com'un analizi, kiralama ve ilk kez satın alma arasındaki genişleyen karşılanabilirlik açığının en büyük itici gücü ipotek faizi artışları olduğunu buldu.

Realtor.com'un başkanı Danielle Hale, "Daha yüksek ipotek oranları olmasaydı, kiralar başlangıç ev fiyatlarından daha hızlı büyüdüğü için bu yılın ilk yarısında kira ile ilk kez satın alma arasındaki fark daralacaktı" dedi.

Realtor.com'un başkanı Danielle Hale.

Amerika'nın en büyük 50 şehri arasında, sadece 38 şehirde yeni ev alanlar için uygun evler bulunuyor.

Kirayı en çok tercih eden pazarlara ülkenin en büyük teknoloji merkezleri hakim olurken, ilk kez ev sahibi olmayı tercih eden bölgeler Ortabatı ve Güney'de yoğunlaştı.

'Ev almak kiralamaktan daha avantajlı'

Geçen ay kiralamanın satın almaktan çok daha cazip olduğu diğer şehirler San Francisco'ydu. İlk ev satın almanın geçen ay kiralamaktan daha avantajlı olduğu şehirler arasında Pittsburgh; Birmingham, Alabama; Aziz Louis; Cleveland; Baltimore; Louisville, Kentucky; Virginia Sahili, Virginia; Indianapolis; Cincinnati; ve Kansas City, Missouri bulunuyor.

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Realtor.com'un kıdemli ekonomik araştırma analisti Joel Berner, "Bu metropollerin çoğu, eyalet dışından ev alışverişi yapanları da cezbediyor ve bu da genel yaşam maliyetini artırıyor" dedi. "Daha düşük ev fiyatlarına öncelik veren ilk kez alıcılar için, bu alanlarda hala seçenekler bulabilirsiniz, ancak bütçenizdeki diğer harcamaların daha yüksek maliyetlerini hesaba kattığınızdan emin olun.

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