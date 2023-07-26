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Dünya

ABD'de kıyma kaynaklı Salmonella salgını: Altı kişi hastanelik oldu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kıyma kaynaklı Salmonella salgını nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hastalandığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

10:01 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

ABD'de görülen Salmonella salgınında CDC, toplamda 16 vakanın New York, New Jersey, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde tespit edildiğini kaydetti.

Salgın nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırılırken, vakaların tek ortak noktasının yedikleri kıyma olduğu belirlendi ancak henüz söz konusu kıymalara yönelik bir geri çağırma yayımlanmadı.

Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.


almonella belirtileri

Salmonella'nın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.


#salmonella
#ABD
#salgın
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