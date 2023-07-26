ABD'de kıyma kaynaklı Salmonella salgını: Altı kişi hastanelik oldu

Tüm dünyada krize neden olan Kinder sürpriz yumurtalarından yayılan Salmonella bakterisi ile ilgili vakalar devam ediyor. Kinder çikolatalarında bulunan zararlı Salmonella bakterisi çocukların hayatlarına mal oluyor. Türkiye'den de Kinder yumurtalarının denetimi ile ilgili adım geldi. Salmonella vakaları devam ederken virüsün belirtileri merak kazandı. Salmonella hastalığının belirtileri nelerdir? Salomella nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...