ABD'de koronavirüs ne durumda? New York'ta ibadethanelerdeki koronavirüs kısıtlaması kaldırıldı: Vali kısıtlamaların gerekli olduğunu savunuyor ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadethanelere getirilen kişi kısıtlamasını iptal etti. Oylamada Amy Barrett'ın atanmasıyla sayıları artan muhafazakar yargıçların duruşunun etkili olduğu dikkati çekti. Öte ayandan New York Valisi Cuomo ise eyalette virüs vakalarının artışının durdurulması adına ibadethanelerde kişi kısıtlamasına gidilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Haber Merkezi 26 Kasım 2020, 18:45 Son Güncelleme: 26 Kasım 2020, 19:03 AA