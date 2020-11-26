New York'ta ibadethanelerdeki koronavirüs kısıtlaması kaldırıldı: Vali kısıtlamaların gerekli olduğunu savunuyor

New York'ta din adamlarının, New York Valisi Andrew Cuomo'nun ibadethanelerdeki Kovid-19 önlemlerine karşı açtığı dava, ABD Yüksek Mahkemesinde görüldü.

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Uygulama iptal edildi

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıcın 5'inin oyuyla, eyaletteki sinagog ve kiliselerde kişi kısıtlamasına gidilmesi yönündeki uygulama iptal edildi.

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Muhafazakar yargıçlar etkili oldu

Oylamada Amy Barrett'ın atanmasıyla sayıları artan muhafazakar yargıçların duruşunun etkili olduğu dikkati çekti. New York Valisi Cuomo, eyalette virüs vakalarının artışının durdurulması adına ibadethanelerde kişi kısıtlamasına gidilmesinin gerekli olduğunu savundu.

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Çelişki var

Yüksek Mahkeme Yargıcı Neil Gorsuch ise karar metninde, "Valiye göre, kiliseye gitmek güvenli değil ama gidip yeni bir bisiklet ve yeni bir şişe şarap alabilirsiniz. Burada bir çelişki var." değerlendirmesinde bulundu.