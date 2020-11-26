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Dünya New Yorkta ibadethanelerdeki koronavirüs kısıtlaması kaldırıldı Vali kısıtlamaların gerekli olduğunu savunuyor
AMERİKA

ABD'de koronavirüs ne durumda?

New York'ta ibadethanelerdeki koronavirüs kısıtlaması kaldırıldı: Vali kısıtlamaların gerekli olduğunu savunuyor

ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadethanelere getirilen kişi kısıtlamasını iptal etti. Oylamada Amy Barrett'ın atanmasıyla sayıları artan muhafazakar yargıçların duruşunun etkili olduğu dikkati çekti. Öte ayandan New York Valisi Cuomo ise eyalette virüs vakalarının artışının durdurulması adına ibadethanelerde kişi kısıtlamasına gidilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Haber Merkezi AA
Yüksek Mahkemedeki 9 yargıcın 5'inin oyuyla, eyaletteki sinagog ve kiliselerde kişi kısıtlamasına gidilmesi yönündeki uygulama iptal edildi.
Yüksek Mahkemedeki 9 yargıcın 5'inin oyuyla, eyaletteki sinagog ve kiliselerde kişi kısıtlamasına gidilmesi yönündeki uygulama iptal edildi.

New York'ta din adamlarının, New York Valisi Andrew Cuomo'nun ibadethanelerdeki Kovid-19 önlemlerine karşı açtığı dava, ABD Yüksek Mahkemesinde görüldü.

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Uygulama iptal edildi

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıcın 5'inin oyuyla, eyaletteki sinagog ve kiliselerde kişi kısıtlamasına gidilmesi yönündeki uygulama iptal edildi.

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Muhafazakar yargıçlar etkili oldu

  • Oylamada Amy Barrett'ın atanmasıyla sayıları artan muhafazakar yargıçların duruşunun etkili olduğu dikkati çekti. New York Valisi Cuomo, eyalette virüs vakalarının artışının durdurulması adına ibadethanelerde kişi kısıtlamasına gidilmesinin gerekli olduğunu savundu.

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Çelişki var

Yüksek Mahkeme Yargıcı Neil Gorsuch ise karar metninde, "Valiye göre, kiliseye gitmek güvenli değil ama gidip yeni bir bisiklet ve yeni bir şişe şarap alabilirsiniz. Burada bir çelişki var." değerlendirmesinde bulundu.

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