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Dünya

ABD'de raydan çıkan yük treni alev aldı

ABD'nin Arizona eyaletinde benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrildi. Trenden alevler yükselirken, bölgedeki otoyol trafiğe kapatıldı.

14:36 - 27/04/2024 Cumartesi
IHA
Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntü
Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntü

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Lupton yakınlarında benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak alev aldı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


New Mexico Eyalet Polisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, Interstate 40 otoyolunun her iki yönde trafiğe kapatıldığını, sürücülerin otoyoldan alternatif rotalara yönlendirildiğini duyurdu.

BNSF Railway şirketi ise enkaz temizleme çalışmalarının sürdüğünü, yaralanan olmadığını, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.

#ABD
#Tren kaza
#New Mexico
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