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Dünya

ABD'de sıcak hava 25 can aldı

ABD'nin Arizona eyaletinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle 3,5 ayda 25 kişi hayatını kaybetti.

13:03 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle 3,5 ayda 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Arizona eyaletindeki Maricopa Bölgesi Kamu Sağlığı Dairesinin yayımladığı haftalık rapora göre, bölgede etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle 11 Nisan'dan bu yana 25 kişi hayatını kaybetti. 25-22 Temmuz'da 7 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen raporda, Maricopa'da 2022'de sıcaklar nedeniyle 38 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Öte yandan bölgede 9 Temmuz'dan bu yana geceleri hava sıcaklığı 32 derecenin üstünde seyrediyor.

Serinleme alanları yapıldı

Öte yandan Arizona'nın Maricopa bölgesinde 2009'da kurulan "Sıcaklıklarla Mücadele Ağı (Heat Relief Network)" topluluğu, açtığı 235 tesiste, her hafta sıcaktan etkilenen yüzlerce kişiye içme suyu ikram ediyor ve klimalı ortam sağlıyor. Gönüllüler tarafından yönetilen bu tesislerden 18'ine bu sene bir ilk olarak, sıcaklıklardan korunmak isteyen kişilerin yatabileceği alanlar yapıldı. Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde, art arda 27 gün boyunca hava sıcaklıklarının 43 derecenin üstüne çıkmasının rekor niteliğinde olduğu kaydedildi.



#ABD
#Arizona
#Maricopa
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