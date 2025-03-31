Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de terörle mücadele operasyonunda 17 kişi sınır dışı edildi

ABD'de terörle mücadele operasyonunda 17 kişi sınır dışı edildi

17:1931/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador'la birlikte düzenledikleri terörle mücadele operasyonunda terör örgütü ilan ettikleri Tren de Aragua ve MS-13 çetelerinden 17 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tren de Aragua ve MS-13'ü yabancı terör örgütü ilan ettiğini anımsatan Rubio, "Bu suçlular artık toplumlarımızı ve vatandaşlarımızı terörize edemeyecek." ifadesini kullandı.


El Salvador'la birlikte dün gece düzenlenen terörle mücadele operasyonunda Tren de Aragua ve MS-13 örgütlerine üye 17 "vahşi suçlunun" sınır dışı edildiğini belirten Rubio, El Salvador'a ortaklıkları için teşekkürlerini iletti.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere yollamıştı

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.


ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.


Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların bulunduğu hapishanelere gitmiş, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaşmıştı.



#ABD
#El Salvador
#MS-13
#Terörle Mücadele
#Tren de Aragua

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem ara sınav takvimi: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?