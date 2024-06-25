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Dünya

ABD'de tüketici güveni haziranda düşüş kaydetti

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda aylık 0,9 puan azalışla 100,4'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

17:36 - 25/06/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi haziranda geçen aya oranla 0,9 puan azalarak 100,4'e düştü.


Beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin, bu dönemde 100 değerini alacağı öngörülüyordu.


ABD'de Tüketici Güven Endeksi, mayısta 101,3 olarak hesaplanmıştı.


Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise haziranda 0,7 puan artışla 141,5'e ulaştı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi de aynı dönemde 1,9 puan azalışla 73'e indi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin haziranda geri çekilmesine rağmen son iki yıldır korunan dar aralıkta kaldığını kaydetti.


İş gücü piyasasının mevcut gücünün geleceğe ilişkin endişelere ağır bastığına işaret eden Peterson, ancak iş gücü piyasasında önemli zayıflıklar ortaya çıkarsa, yıl ilerledikçe tüketici güveninin zayıflayabileceğini belirtti.



#ABD
#haziran
#Conference Board
#tüketici güven endeksi
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