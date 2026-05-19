ABD'deki cami saldırısında onlarca çocuğun hayatını kurtardı: Son paylaşımı görenleri duygulandırdı

21:3919/05/2026, Salı
San Diego İslam Merkezi güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımı görenleri duygulandırdı
ABD’de bir cami ve eğitim merkezine düzenlenen nefret saldırısında, Müslüman güvenlik görevlisi Amin Abdullah kendi hayatını feda ederek çocuklara siper oldu. Büyük bir katliamı engelleyen kahraman görevlinin, "Allah hayırlı ve güzel bir ölüm nasip etsin" şeklindeki son paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi’ndeki 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı baskında, Müslüman güvenlik görevlisi Amin Abdullah’ın kendi canını feda ederek çocuklara siper olduğu ve daha büyük bir can kaybını engellediği ortaya çıktı. Kahraman görevlinin sosyal medyadaki son paylaşımı ise görenleri duygulandırdı.


Çocukların önüne siper oldu

Müslüman çocukların da eğitim gördüğü merkezi de içinde barındıran komplekse haince giren saldırganların karşısına, güvenlik görevlisi Amin Abdullah çıktı. Abdullah, silah seslerini duyduğu an eğitim gören küçük çocukların önüne geçerek onlara siper oldu. Kendi hayatını feda eden kahraman görevli, onlarca çocuğun kurtulmasını sağladı.


"Şüphesiz bugün birçok hayat kurtardı"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan San Diego Polis Şefi Scott Wahl, Amin Abdullah'ın gösterdiği cesarete hayran kaldıklarını belirtti. Wahl,
"Yaptıkları tam anlamıyla kahramanca. Şüphesiz bugün orada birçok insanın hayatını kurtardı"
ifadelerini kullandı.

"Allah güzel bir ölüm nasip etsin"

Saldırının ardından güvenlik görevlisinin iki hafta önce Facebook hesabından yaptığı son paylaşım sosyal medyada viral oldu. Gerçek başarının ne olduğunu anlattığı gönderisinde adeta şehit olacağını hissetmiş gibi dua eden Abdullah, şu ifadeleri kullanmış:


"Başarı nedir? Birçok insana göre başarı; finansal istikrar, iyi bir itibar, güzellik vb. şeylerdir. Bana gelince! Vallahi başarı; yaratıcımız olan Allah'a, doğumda bana ödünç verdiği o tertemiz ruhla geri dönebilmektir. Allah Teala'nın meleklerinin 'Korkmayın ve üzülmeyin, aksine size vadedilen cennetin müjdesiyle sevinin' demesidir. Allah Teala hepimize hayırlı, güzel bir ölüm nasip etsin. Amin."

Ailesi için 1 milyon doları aşan bağış

Yaşanan acı olayın ardından ABD'deki Müslümanların haklarını savunan sivil toplum kuruluşları vakit kaybetmeden harekete geçti. Kahraman Amin Abdullah'ın geride bıraktığı ailesine destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına ilgi çığ gibi büyüdü. Kısa süre içinde toplanan yardımlar 1 milyon doları aştı.

ABD medyası İslamofobik yayınlara imza attı

Öte yandan, ABD resmi makamları ve soruşturma ekipleri saldırıyı açıkça bir
"nefret suçu"
kapsamında incelediğini ilan etmesine rağmen, Batı medyasının ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. ABD medyasında yer alan bazı yayın organları, Müslümanları hedef alan bu kanlı saldırıyı aklamaya ve hafifletmeye çalışan skandal İslamofobik yayınlara imza attı. Saldırganların intihar ettiği olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.


