ABD'deki cami saldırısında onlarca çocuğun hayatını kurtardı: Son paylaşımı görenleri duygulandırdı

ABD’de bir cami ve eğitim merkezine düzenlenen nefret saldırısında, Müslüman güvenlik görevlisi Amin Abdullah kendi hayatını feda ederek çocuklara siper oldu. Büyük bir katliamı engelleyen kahraman görevlinin, "Allah hayırlı ve güzel bir ölüm nasip etsin" şeklindeki son paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi’ndeki 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı baskında, Müslüman güvenlik görevlisi Amin Abdullah’ın kendi canını feda ederek çocuklara siper olduğu ve daha büyük bir can kaybını engellediği ortaya çıktı. Kahraman görevlinin sosyal medyadaki son paylaşımı ise görenleri duygulandırdı.
Çocukların önüne siper oldu
Müslüman çocukların da eğitim gördüğü merkezi de içinde barındıran komplekse haince giren saldırganların karşısına, güvenlik görevlisi Amin Abdullah çıktı. Abdullah, silah seslerini duyduğu an eğitim gören küçük çocukların önüne geçerek onlara siper oldu. Kendi hayatını feda eden kahraman görevli, onlarca çocuğun kurtulmasını sağladı.
"Şüphesiz bugün birçok hayat kurtardı"
"Allah güzel bir ölüm nasip etsin"
Saldırının ardından güvenlik görevlisinin iki hafta önce Facebook hesabından yaptığı son paylaşım sosyal medyada viral oldu. Gerçek başarının ne olduğunu anlattığı gönderisinde adeta şehit olacağını hissetmiş gibi dua eden Abdullah, şu ifadeleri kullanmış:
"Başarı nedir? Birçok insana göre başarı; finansal istikrar, iyi bir itibar, güzellik vb. şeylerdir. Bana gelince! Vallahi başarı; yaratıcımız olan Allah'a, doğumda bana ödünç verdiği o tertemiz ruhla geri dönebilmektir. Allah Teala'nın meleklerinin 'Korkmayın ve üzülmeyin, aksine size vadedilen cennetin müjdesiyle sevinin' demesidir. Allah Teala hepimize hayırlı, güzel bir ölüm nasip etsin. Amin."
Ailesi için 1 milyon doları aşan bağış
Yaşanan acı olayın ardından ABD'deki Müslümanların haklarını savunan sivil toplum kuruluşları vakit kaybetmeden harekete geçti. Kahraman Amin Abdullah'ın geride bıraktığı ailesine destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına ilgi çığ gibi büyüdü. Kısa süre içinde toplanan yardımlar 1 milyon doları aştı.