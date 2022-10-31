Dünya ABDden Çine karşı bombardıman uçağı adımı
AMERİKA

ABD’den Çin’e karşı bombardıman uçağı adımı

Avustralya Yayın Kurumu ABC’nin “Four Corners” programının yayımladığı raporda, ABD’nin Avustralya’nın kuzeyinde yer alan Tindal Hava Üssü’ne 6 adet B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planladığı ortaya konuldu. Four Corners’a açıklamalarda bulunan ABD Hava Kuvvetleri, ABD’nin Avustralya’ya bombardıman uçağı konuşlandırabilme kabiliyetinin düşmanlara güçlü bir mesaj verdiği kaydetti. Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi’nden (CNAS) Becca Wasser, “Çin’e potansiyel olarak saldırabilecek bombardıman uçaklarına sahip olmak, Çin’in Tayvan üzerinde herhangi bir eylemde bulunmasına sinyal göndermek için çok önemli olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD’den Çin’e karşı bombardıman uçağı adımı
Arşiv

Avustralya Yayın Kurumu ABC’nin “Four Corners” programının yayımladığı raporda, ABD’nin Avustralya’nın kuzeyinde yer alan Tindal Hava Üssü’ne 6 adet B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planladığı ortaya konuldu.

Four Corners’a açıklamalarda bulunan ABD Hava Kuvvetleri, ABD’nin Avustralya’ya bombardıman uçağı konuşlandırabilme kabiliyetinin düşmanlara güçlü bir mesaj verdiği kaydetti. Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi’nden (CNAS) Becca Wasser, “Çin’e potansiyel olarak saldırabilecek bombardıman uçaklarına sahip olmak, Çin’in Tayvan üzerinde herhangi bir eylemde bulunmasına sinyal göndermek için çok önemli olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Savunma Bakanlığı, B-52 bombardıman uçaklarının ne zaman konuşlandırılacağına dair bilgi paylaşmadı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, zaman zaman Amerikalı müttefikleri ile görüşme sağlandığını ve ABD Deniz Birliklerinin dönüşümlü olarak konuşlandığı ziyaretler olduğunu kaydetti.

Güvenlik uzmanları, söz konusu konuşlandırmayı kışkırtıcı bir hareket olarak nitelendirerek bunun doğrudan Çin’i hedef aldığını belirtiyor.

ABD ve Çin'den kritik görüşme
DÜNYA
ABD ve Çin'den kritik görüşme

Çin'den ABD'ye 'soğuk savaş' uyarısı: Önlemek nasıl mümkün olabilir?
DÜNYA
Çin'den ABD'ye 'soğuk savaş' uyarısı: Önlemek nasıl mümkün olabilir?
Bakırköyde korkunç olay

Bakırköy'de korkunç olay

​Köprüye çarpan TIR otomobilin üstüne devrildi.
Acil serviste duygulandıran görüntü

Acil serviste duygulandıran görüntü

'Hastane kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardılar.
India Foundation Direktörü Bansal: Türkiye ve Hindistan beraber hareket edebilir

Anayasa değişikliği ile aile kurumunu korumayı hedefliyoruz.

Türkiye'de ilk kez rastlandı

Türkiye'de ilk kez rastlandı

41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu.

Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

​20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.