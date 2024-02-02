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Dünya

ABD'den intikam saldırısı: Suriye'de İran hedefleri vuruldu

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ve Elbukemal ilçelerindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi. Saldırılar sonucu İran destekli silahlı gruplara ait 11 nokta vurulduğu bildirildi. İngiliz medyası, saldırıların ABD tarafından düzenlendiğini yazdı. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ayrıca saldırılarda 125 adet hassas bomba kullanıldığı da belirtildi.

Semih Bozkuş
23:28 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:54 - 3/02/2024 Cumartesi
Suriye'de hava saldırısı (Foto: Arşiv)
Suriye'de hava saldırısı (Foto: Arşiv)

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde İran destekli gruplara aidiyeti belli olmayan hava saldırıları düzenlendi.

Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde kimliği belirsiz hava araçları, Suriye rejimi ordusu saflarında yer alan İran destekli gruplara ait 11 hedefi vurdu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Elbukemal ile Meyadin ilçelerinde yer alan Ayyaş Depoları, Kuriyye, Herri, Hayadariyye, Bişri, Mezar Ali Çiftlikleri, Rahbe Kalesi ve Sanayi bölgesinde bulunan İran destekli gruplara ait 11 hedef, kimliği belirsiz hava araçlarıyla hedef alındı.

Mezar Ali Çiftliği'ne düzenlenen hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Vurulan söz konusu yerlere hava saldırıları devam ediyor.

"Saldırıları ABD düzenledi"

Aidiyeti belli olmayan saldırılara yönelik İngiliz medyasından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz Sky News, söz konusu haberlerin ABD tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.

Sky News Arabia'da yer alan haberde de, "ABD, İran'a bağlı Fatimiyyun ve Zeynebiyun Tugaylarının Suriye'nin doğusundaki karargahlarını bombaladı." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'dan açıklama

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENCOM), üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Deyrizor çevresindeki gerilim

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylarına zaman zaman hava saldırısı düzenleniyor.



#Suriye
#İran
#ABD
#Saldırı
#Hava Saldırısı
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