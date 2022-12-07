Dünya ABDden Polonya ve Güney Kore için onay çıktı 5,25 milyar dolarlık askeri satış yapılacak
AMERİKA

ABD'den Polonya ve Güney Kore için onay çıktı: 5,25 milyar dolarlık askeri satış yapılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya 3,75 milyar dolar değerinde Abram tankı, Güney Kore’ye ise 1,5 milyar dolar değerinde Chinook tipi ağır nakliye helikopteri satışına onay verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDden Polonya ve Güney Kore için onay çıktı: 5,25 milyar dolarlık askeri satış yapılacak
Chinook tipi ağır nakliye helikopteri

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya tahmini değeri 3,75 milyar dolar olan M1A1 Abrams ana muharebe tankları ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 116 adet M1A1 Abrams ana muharebe tankının yanı sıra Hercules kurtarma aracı, 8 taarruz köprüsü, 6 komuta aracı, 26 Yüksek Performanslı Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV), 26 Müşterek Hafif Taktik Araç (JLTV), 116 adet M2 .50 kalibreli makineli tüfek, 232 adet 7,62 milimetre kalibreli makineli tüfek, 6 AGT1500 gaz türbini motoru, çok sayıda mühimmat ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, satışın Polonya’nın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı, bu ülkenin NATO ile ortak çalışabilirliğini artıracağı belirtildi.

Ajanstan yapılan diğer açıklamada ise Güney Kore’ye 18 CH-47 Chinook tipi ağır nakliye helikopterinin satışına onay verildiği bildirildi.

Kongreye gönderilen tebligatta, satış paketinde 18 helikopterin yanı sıra yedek motor ve helikopterle ilişkin çok sayıda ekipmanın yer aldığı ve satışın tahmini değerinin 1,5 milyar dolar olduğu bilgisine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin, NATO üyeleri için 15, NATO üyesi olmayanlar için 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim, onay verilen ülkeyle satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor. Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt alındığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleştiriliyor.

ABD 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı
DÜNYA
ABD 116 Abrams tankının Varşova'ya satışını onayladı

Macaristan'da akaryakıta tavan fiyat uygulaması sona erdi
EKONOMİ
Macaristan'da akaryakıta tavan fiyat uygulaması sona erdi

Rusya'yı harekete geçirecek adım: Patriot füze sistemi Polonya’ya yerleştiriliyor
DÜNYA
Rusya'yı harekete geçirecek adım: Patriot füze sistemi Polonya’ya yerleştiriliyor

İran devriye botundan ABD gemilerine taciz
DÜNYA
İran devriye botundan ABD gemilerine taciz
Kapış kapış gitti

Kapış kapış gitti

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.
Çöpten büyük servet çıktı

Çöpten büyük servet çıktı

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.
ABDnin özel eğittiği terörist etkisiz

ABD'nin özel eğittiği terörist etkisiz

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

Dokuz ay sonra ilk defa 20 liranın altını görecek.

Beş farklı zam tahmini ortaya çıktı.

​Eyüpsultan'da olası bir faciadan dönüldü.

​Meteoroloji uyarmıştı: Beklenen ilk kar düştü.

Türkiye için konulan şartlar tasarıdan çıkarıldı.

​Çok sayıda araç birbirine girdi: Yaralılar var.

Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı.

​İkinci tura kalan seçimlerin galibi belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan olası kara harekâtının ilk adresini verdi.

​ABD Suriye'de teröristlere ders veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.