ABD'den savaş açıklaması: Haritadan silmeliyiz

ABD'li Senatör Lindsey Graham yine skandal açıklamalarda bulunarak Biden yönetimini İran'ı haritadan silmeye çağırdı.





ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Savunma Bakanı Lloyd Austin'e "zayıflık" göstermemesini ve ABD'nin misilleme saldırısına ilişkin kırmızı çizgilerinin ne olduğunu açıkça belirtmesini söylediğini belirtti.





"Haritadan silin"





Graham Çarşamba günü Fox News'e "İran olmadan Husiler olmaz. Husiler tamamen İran tarafından destekleniyor. Altı aydır söylüyorum...İran'ı vurun. Açıkta petrol yatakları var, uzaydan görebileceğiniz Devrim Muhafızları karargâhları var. Onları haritadan silin."





İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın Suriye'deki en üst düzey komutanını öldürmüştü. İran destekli milisler Irak'taki ABD üslerini hedef alarak biri ağır olmak üzere üç askeri yaralamıştı. Yemen'deki İran destekli Husiler ise ABD donanmasına en az 17 insansız hava aracı ve sayısız füze fırlatmıştı.



