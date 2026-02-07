ABD’den Ukrayna’ya 185 milyon dolarlık askeri destek

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna'ya yönelik askeri satışı onayladığını ve gerekli sertifikasyonun Kongre'ye iletildiğini duyurdu. Satışın tahmini toplam maliyetinin 185 milyon dolar olduğu belirtildi. Açıklamada, Ukrayna hükümetinin, ABD ordusu tarafından daha önce sağlanan araçlar ve silah sistemlerini desteklemek amacıyla ‘Sınıf IX’ yedek parçalar ile diğer lojistik ve program destek unsurlarını talep ettiği kaydedildi.