ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı

El-Arabi el-Cedid’in Arapça edisyonunun perşembe günü yayınladığı habere göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'de asker ve askeri teçhizatlarını geri çekmeye yönelik somut adımlar atıyor. Habere konuşan yerel kaynaklar, koalisyon güçlerinin Haseke’nin güneyindeki El-Şeddadi üssünden askeri personel ve ekipman tahliyesine başladığını aktardı. Söz konusu üssün bulunduğu bölge, kısa süre önce terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) Suriye hükümetinin kontrolüne geçmişti. Kaynaklara göre, Irak'ın kuzeyindeki koalisyon üslerinden çıkan ve boş olduğu belirtilen askeri kamyonlardan oluşan bir konvoy, El-Yarubiye Sınır Kapısı üzerinden önceki gün El-Şeddadi üssüne doğru ilerledi. Bu hareketlilik, üsten çekilmenin ön hazırlığı olarak değerlendirildi.

El-Şeddadi üssü, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’nin kuzeydoğusundaki en önemli askeri noktalarından biri olarak biliniyor. ABD güçlerinin, El-Şeddadi’de bulunan askeri teçhizatın bir bölümünü Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rimelan bölgesinde yer alan Harab el-Cir üssüne, bir kısmını ise Irak'taki koalisyon üslerine taşıdığı ifade edildi. Kaynaklar, çekilme planlarının bir süredir gündemde olduğunu, ancak Suriye’de yaşanan son gelişmeler nedeniyle sürecin ertelendiğini belirtti. ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi tamamen Şam yönetimine devretmeye hazırlandığı belirtildi. Bu çerçevede yerel kaynaklar ABD askerlerinin 2026 yılının ortalarında Suriye'den tamamen çekilmesinin beklendiğini kaydetti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi geçen ay yayımladığı haberinde, Suriye ordusunun SDG’nin kontrolündeki bölgelerin büyük kısmını ele geçirmesinin ardından ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyi ciddi biçimde değerlendirdiğini yazmıştı. Öte yandan perşembe günü Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı başkent Şam’da kabul etti. Kabulde, bölgedeki son gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanları ele alındı.