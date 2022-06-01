AB'den göstermelik yaptırım

Ukrayna’yı işgali sonrası Rusya ekonomisine yönelik derin bir izolasyon çalışması yürüten Avrupa Birliği (AB), birbiri ardına 5 yaptırım paketi açıklamıştı. 3 aydır devam eden savaş süresince bağımlı olduğu Rus gazına yönelik yaptırım uygulamaktan kaçınan AB’den, eleştiri oklarını savurmak için göz boyamaya hamlesi geldi. 6. yaptırım paketini istişare etmek için Brüksel’de toplanan AB liderleri, yıl sonuna dek Rusya’dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacağını açıkladı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise, kıta enerjisinin yüzde 40’ını karşılayan Rus doğalgazına ambargonun kesinlikle gündemde olmadığını duyurdu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen petrol ambargosu kararını dev aynasında basına servis ederken, işin iç yüzü detayların ortaya çıkması ile şekillendi.

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BORU HATLARINA DOKUNMADI

“Liderlerin 6’ncı yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmalarına çok sevindim” diyen Von der Leyen, yıl sonuna kadar Rusya’dan petrol ithalatının yüzde 90’ına yasak getirileceğini açıkladı. AB’nin Rusya’dan petrol ithalatının 3’te 2’sini deniz yoluyla, 3’te 1’inin de boru hattıyla gerçekleştiğini anımsatan Leyen, Polonya ve Almanya’nın boru hattıyla temin ettikleri petrolde kısıtlamaya gideceğini, böylece yüzde 90 oranında ithalatın azaltılacağını belirtti. Buna karşılık Birlik, Rusya’dan boru hattıyla sağlanan yüzde 10 oranındaki petrole ambargo koyamazken, AB yetkilisi, “Bunun şimdilik yaptırımlardan muaf tutulması konusunda mutabık kaldık” dedi.

ARKA KAPIDAN ALIYOR

Deniz taşımacılığı yoluyla Rusya petrolünün yüzde 63’ünü dünyaya servis eden Yunanistan’ın bu karardan muaf tutulabileceği konuşuluyor. Rusya’yı hedef alan yaptırım ve ambargoları dolaylı yollardan aşmaya yönelik adımlar atan AB’nin geçtiğimiz günlerde Rus petrolünden dolaylı yoldan faydalandığı ortaya çıkmıştı. Yunan tanker filolarının taşıdığı petrollerin, Hindistan’da işlenerek yeniden Avrupa’nın yolunu tuttuğu iddiaları gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Primary Vision Network Kıdemli Analisti Mark Rossano, Hindistan’da işlenen Rus petrolünün, dizel olarak Avrupa’ya geldiğini ve ihtiyacın yüzde 30’unu karşılayarak kıtaya nefes aldırdığını açıklamıştı.

ZELENSKİ’DEN SERT ELEŞTİRİ

Öte yandan AB’nin petrol ambargosuna yönelik kararına Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den sert eleştiri geldi. Kararı yetersiz bulduğunu açıklayan Zelenski, birlik genelinde tam bir petrol yasağı kararı alınmaması nedeniyle AB’yi “birlik olamamakla” suçladı. Bu durumun Rusya’yı cesaretlendirdiğini belirten Ukraynalı lider, AB’yi birlik olmaya ve iç çatışmalardan uzaklaşmaya çağırdı.

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DÜNYA AB Rusya’nın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75’ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladı