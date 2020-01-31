Dünya ABden koronavirüs hibesi Araştırma için 10 milyon euro verecekler
AVRUPA

​AB'den koronavirüs hibesi: Araştırma için 10 milyon euro verecekler

AB'den koronavirüs hibesi: Araştırma için 10 milyon euro verecekler

Avrupa Birliği, yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon euru hibe edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 214 kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 214 kişi yaşamını yitirdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hibenin AB'nin araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020'den aktarılacağı belirtildi. Desteğin virüs salgınını daha iyi anlamak için yürütülen araştırmalara verileceği kaydedilirken, aynı zamanda virüsle mücadele ve kamu hazırlık durumunun geliştirilmesinin amaçlandığına dikkat çekildi.

Koronavirüs şimdi de İngiltere'de
DÜNYA
Koronavirüs şimdi de İngiltere'de

'Yayılma ihtimalini azaltacağız'

AB Komisyonunun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel, "Amacımız koronavirüs salgınının AB'de daha fazla yayılma ihtimalinin etkilerini azaltmak. Söz konusu hibe sayesinde bu salgın hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını: Çinli havayolu şirketi de İstanbul uçuşlarını durdurdu
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Küresel acil durum ilan edildi

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.
10 bine yakın vaka varVirüs bulaşan kişilerin sayısı, bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti. Virüsün Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa, Finlandiya, İtalya ve İngiltere'de de görüldüğü duyurulmuştu.

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