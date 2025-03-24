ABD'li Senatör Sanders'ten 'Gazze' çağrısı: İsrail'e askeri yardımlar durdurulmalı

ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu'ya yönelik askeri desteği durdurmaya çağırdı.
Amerikalı Senatör Bernie Sanders, Gazze'ye 22 gündür hiçbir insani yardımın giremediğine vurgu yapıp, İsrail'e askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu.
ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
"Netanyahu bombalama kampanyasını yeniden başlattı"
"Netanyahu bombalama kampanyasını yeniden başlattı"
Netanyahu'nun 22 gündür hiçbir yardımın Gazze'ye girmesine izin vermediğine işaret eden Sanders, onun ateşkesi bozarak 50 binden fazla insanın ölümüne yol açan "bombalama kampanyasını" yeniden başlattığını vurguladı.
"İsrail'e askeri yardımlar durdurulmalı"
"İsrail'e askeri yardımlar durdurulmalı"
Sanders,
"Netanyahu'nun savaş makinesine daha fazla askeri yardım yapılmasın."
ifadesini kullandı.
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