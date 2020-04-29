Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDli vekilden Çin yönetimi ve DSÖ Başkanına soruşturma çağrısı
AMERİKA

ABD'li vekilden Çin yönetimi ve DSÖ Başkanına 'soruşturma' çağrısı

ABD'li Temsilciler Meclisi Vekili Michael McCaul, yeni tip Koronavirüs salgını konusundaki yanlışlarından dolayı Çin yönetimi ve Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçi vekillerin başkanlığını yapan McCaul, diğer vekillere yönelik çağrısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Kovid-19 sebebiyle kapalı olan komitenin ilk fırsatta bir araya gelerek Çin yönetimi ve DSÖ'ye inceleme başlatması gerektiğini vurgulayan McCaul, "Komite başkanından (Eliot Engel) Kovid-19'un çıkışı ve yayılımı konusunda çift taraflı bir soruşturma yürütmesi talebinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.

DSÖ'NÜN EYLEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKİR

McCaul, Dış İlişkiler Komitesinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ciddi sorumlulukları bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

  • "Dış İlişkiler Komitesinin, özellikle salgının ilk günlerinde Çin Komünist Partisinin ve DSÖ Başkanı Tedros'un (Adhanom Ghebreyesus) eylemlerini araştırması gerekir. Çoğu vekilin Cumhuriyetçi meslektaşlarıma katılarak bu soruşturmayı adil ve tarafsız bir şekilde yürüteceğini umut ediyorum. Tarihteki hatalardan ders almazsak, onları tekrar yaşamaya mahkum oluruz.”

Çinli bilim adamları: Koronavirüs defalarca mutasyona uğradı, en ölümcül tür Avrupa'da
OYNAT 00:00
Çinli bilim adamları: Koronavirüs defalarca mutasyona uğradı, en ölümcül tür Avrupa'da
Çin'de koronavirüs ile ilgili yapılan bir çalışmada, salgının defalarca mutasyona uğrayarak 30 farklı türe ayrıldığı ve en ölümcül türün Avrupa'da olduğu açıklandı.
Abone Ol Google News
Türkiyeden ABDye yardım eli

Türkiye'den ABD'ye yardım eli

Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.
72 saat uygulaması başladı

'72 saat' uygulaması başladı

​Saat sınırını geçenlere 14 gün karantina.
Çığır açan buluş

Çığır açan buluş

​İki kat daha fazla vaka tespit edildi.
Bir milyon <br>eşiğini aştı

Bir milyon
eşiğini aştı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Almanya bunu <br>nasıl başardı?

Almanya bunu
nasıl başardı?

​Tüm verilerde sınıfta kaldı ama yorumculara göre 'çok başarılı'....
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

British Airways'te işçi kıyımı

British Airways'te işçi kıyımı

Zarar eden şirket çok sayıda işçi çıkaracak.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Saatler belli oldu

Saatler belli oldu

Ramazan ayına özel sokağa çıkma düzenlemesi.
PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

​İsveç'te yaşayan aileyi hedef gösterdiler...
Afrin'i kana buladılar

Afrin'i kana buladılar

Bombalı aracı getiren terörist yakalandı.
İyileşen hastada <br>rekor yükseliş

İyileşen hastada
rekor yükseliş

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
THY 28 Mayıs'a kadar uzattı

THY 28 Mayıs'a kadar uzattı

Tüm iç ve dış hat seferleri ile ilgili yeni karar.
Sözde temsilci <br>bakın kim çıktı

Sözde temsilci
bakın kim çıktı

​Yayına muhabir diye terör örgütü liderinin eşini bağlamışlar.
​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Çelik'in MYK sonrası açıklamaları.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.