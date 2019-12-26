ABD'nin Afganistan işgalinin bilançosu: 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için çatışmanın bir çözüm yolu olmadığı aktarılan açıklamada, ülkede kalıcı bir barışın tesisinin arzu edildiği belirtildi.

Haber Merkezi 26 Aralık 2019, 20:20 Son Güncelleme: 26 Aralık 2019, 20:26 AA