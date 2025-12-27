Yeni Şafak
ABD'nin Nijerya'daki hava saldırıları devlet başkanının onayıyla gerçekleşti

23:5827/12/2025, Cumartesi
Nijerya Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, ABD’nin Sokoto eyaletinde DEAŞ’a yönelik düzenlediği hava saldırılarının Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun onayıyla ve iki ülke arasında yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. İdris, Bauni Ormanı ekseninde DEAŞ unsurlarını hedef alan saldırıların, Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin tam katılımıyla ve üst düzey sivil-askeri yetkililerin gözetiminde yürütüldüğünü bildirdi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik Nijerya'daki hava saldırılarının, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla düzenlendiği bildirildi.

Nijerya Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, ABD’nin Nijerya'nın Sokoto eyaletinde DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İdris, Sokoto eyaletinde gerçekleştirilen hava saldırılarının Tinubu'nun onayıyla ve ABD ile yakın koordinasyon içinde yapıldığını belirtti.

Saldırıların, Sokoto eyaletinde Bauni Ormanı ekseninde bulunan DEAŞ unsurlarını hedef aldığını kaydeden İdris, istihbarat raporlarına göre söz konusu bölgelerin Sahel bölgesinden Nijerya'ya sızan yabancı DEAŞ mensuplarının, yerel unsurlarla işbirliği içinde ülkede büyük çaplı terör saldırıları planladıkları toplanma ve hazırlık alanları olarak kullanıldığını ifade etti.

İdris, saldırıların Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin tam katılımıyla, Savunma ve Dışişleri bakanları ile Genelkurmay Başkanı’nın gözetiminde yürütüldüğünü aktardı.


Trump, saldırıyı emretti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulunmuştu.


