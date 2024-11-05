ABD'nin salıncak eyaletleri: Seçim sonucunu buralar belirliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin

47. başkanı

bu geceden itibaren açılacak sandıklardan çıkan oylar sonucunda belli olacak. Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı

Donald Trump

, halihazır Başkan Joe Biden'ın yardımcısı Demokrat

Kamala Harris

'le yarışıyor. Eyaletlerdeki sonuçlar geçtiğimiz seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında pek bir farklılık gözlemlenmese de yeni başkanı belirleyecek

yedi kritik eyalet

var.

'Salıncak eyaletler'

olarak adlandırılan bu eyaletler, seçimden seçime oy tercihlerinde farklılık gösterdiği gibi, aynı zamanda da