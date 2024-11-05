ABD'nin salıncak eyaletleri: Seçim sonucunu buralar belirliyor
Mahmud Hüdayi Uysal
23:225/11/2024, Salı
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump
Amerika Birleşik Devletleri'nde 240 milyon seçmen 47. başkanı belirlemek için bugün sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre başkanın Donald Trump mı yoksa Kamala Harris mi olacağını salıncak eyaletlerin belirleyeceği öngörülüyor. Bu eyaletler, her seçimde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında el değiştiren eyaletler. Salıncak denmesinin sebebi de tam olarak bu. Yedi eyaletten çıkacak sonuçlar, sandıklar açıldıktan sonraki süreçte en çok takip edilen nokta olacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nin
47. başkanı
bu geceden itibaren açılacak sandıklardan çıkan oylar sonucunda belli olacak. Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı
Donald Trump
, halihazır Başkan Joe Biden'ın yardımcısı Demokrat
Kamala Harris
'le yarışıyor. Eyaletlerdeki sonuçlar geçtiğimiz seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında pek bir farklılık gözlemlenmese de yeni başkanı belirleyecek
yedi kritik eyalet
var.
'Salıncak eyaletler'
olarak adlandırılan bu eyaletler, seçimden seçime oy tercihlerinde farklılık gösterdiği gibi, aynı zamanda da
öngörülemiyor.
Yedi eyalet yeni başkanı belirleyecek
Seçim öncesi ülkede oluşan konjonktürde, ABD'de başkanın kim olacağına
337 milyonu aşkın nüfusun
yalnızca yüzde 18'ine
ev sahipliği yapan
yedi eyaletin karar vereceği
görülüyor. Bu yedi eyalet;
Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Karolina ve Wisconsin
'den müteşekkil. Toplam çıkardıkları delege sayısıysa
93.
Nüfusu itibarıyla
en çok delegeye
sahip salıncak eyalet
Pensilvanya
, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabete sahne oluyor. 16 delegeye sahip olan Georgia,
Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet
olmasına rağmen 2020 seçimlerinde
Biden galip çıkmıştı.
Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.
Amansız bir rekabet var
ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayı sonunda seçimlerden çekilme ve
Kamala Harris'i destekleme kararı
aldığından beri adaylar salıncak eyaletlere yoğunlaştı. Başkan adayları Harris ve eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının son döneminde neredeyse
yalnız
bu eyaletlerde
kampanya çalışmalarına
ağırlık verdi.
ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin ülke genelinde yapılan son anketlere göre,
Harris yüzde 48,7
, Trump yüzde 48,6 oya sahip gözüküyor. Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek yedi salıncak eyaletin
beşinde Trump,
ikisindeyse Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.
Trump; Pennsylvania'da 0,4, Georgia'da 1,3, North Carolina'da 1,2, Arizona'da 2,8 ve Nevada'da 0,6 puan farkla,
Harris ise Michigan'da 0,5 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.
Arizona Eyaleti
ABD'nin güneybatısında yer alan
Arizona,
uzun bir süre boyunca Cumhuriyetçi adayları destekledi. Demokrat Bill Clinton'ın 1996'daki zaferi dışında eyalet, Dwight Eisenhower'ı desteklediği
1952'den bu yana sürekli olarak oyunu Kırmızı'ya attı.
Ta ki her şeyin değiştiği ve
Biden'ın Trump karşısında 0,3 puan farkla kazanarak
Arizona'yı kararsız eyalet konumuna getirdiği
2020
yılına kadar.
Anket takip platformu FiveThirtyEight'e göre;
Trump seçim gününe girerken eyalette yüzde 2,1 puan önde. Ancak bu marj
-tüm salıncak eyaletlerde olduğu gibi-
anketlerin hata payı içinde kalıyor. Eyalette kayıtlı Cumhuriyetçi seçmen sayısı (%34,7) Demokratlardan (%30,5)
daha fazla.
Diğerleri ise üçüncü parti seçmenleri.
Arizona'nın son altı başkanlık seçiminde kime oy verdiği:
2000: Cumhuriyetçi (%51.0)
2004: Cumhuriyetçi (%54,9)
2008: Cumhuriyetçi (%53,6)
2012: Cumhuriyetçi (%53,7)
2016: Cumhuriyetçi (%48,7)
2020: Demokrat (%49,4)
Georgia Eyaleti
Burası
genellikle Cumhuriyetçilere
oy veren ancak 2020'de mavi renge bürünen bir başka güney eyaleti. 1972'den bu yana burada
sadece iki Demokrat
kazanmayı başardı. İlki 1976 ve 1980'de üst üste iki kez kazanan Georgia asıllı Jimmy Carter. İkincisiyse Clinton'ın 1992'deki ilk seçim galibiyeti.
Demokratlar, Harris'in bu kez kazanmasına yardımcı olmak için Atlanta'daki
siyahilere ve göçmen nüfusa
güvenirken, Cumhuriyetçiler Georgia'nın
çoğunluğu kırsal ve beyaz olan nüfusunun
eyaleti tekrar kendi saflarına çekeceğini umuyor. FiveThirtyEight
Trump'ı yüzde 0,8 puan önde
gösteriyor.
Georgia'nın son altı başkanlık seçiminde kime oy verdiği:
2000: Cumhuriyetçi (%54,7)
2004: Cumhuriyetçi (%58.0)
2008: Cumhuriyetçi (%52,2)
2012: Cumhuriyetçi (%53,3)
2016: Cumhuriyetçi (%50,8)
2020: Demokrat (%49,3)
Kuzey Karolina Eyaleti
Arizona ve Georgia gibi bu güney eyaleti de
genellikle Cumhuriyetçilerden yana
oy kullandı. Lyndon Johnson'ın 1964'teki seçiminden bu yana Kuzey Carolina'da
sadece iki Demokrat
galip gelebildi: 1976'da Jimmy Carter ve 2008'de
Barack Obama.
Trump,
eyaleti hem 2016'da (yüzde 3.6 farkla) hem de 2020'de (yüzde 1.3 farkla) kazandı. FiveThirtyEight'e göre 0,9 puan gibi küçük bir farkla da olsa yine önde gidiyor. Trump, geçtiğimiz hafta
neredeyse her gün
kampanya için Kuzey Karolina'ya döndü. Analistlere göre erken oy kullanan Cumhuriyetçilerin sayısındaki artış partiye
biraz umut
veriyor.
Kuzey Karolina'nın son altı başkanlık seçiminde kimlere oy verdiği:
2000: Cumhuriyetçi (%56,0)
2004: Cumhuriyetçi (%56,0)
2008: Demokrat (%49,7))
2012: Cumhuriyetçi (%50,4)
2016: Cumhuriyetçi (%49,8)
2020: Cumhuriyetçi (%49,9)
Nevada Eyaleti
Üç milyonluk nüfusa sahip
küçük bir eyalet olan Nevada,
bir nevi 'belirleyici' statüsüne sahip. Bu eyalet, 1976 ve 2016 hariç
her seçimde kazanan adaya oy vermiştir.
Son seçimlerde oylar her iki yönde değişmiş olsa da 2008'den bu yana Demokratlar
istikrarlı bir şekilde
Nevada'da galip geldi. Eyalette
artan göçmen nüfusu
ve sonucu şekillendirmede etkili olabilecek çok sayıda üçüncü parti seçmeni var.
The Nevada Independent'ın editörü
Jon Ralston,
bu haftaki bir köşe yazısında
Harris'in avantajlı olduğunu
öngördü. Ralston,
"Gizli Demokrat olan pek çok partizan olmayan seçmen var"
ifadelerini kullanarak eyaletteki fanatik olmayan Demokrat seçmene dikkat çekti. FiveThirtyEight'e göre; salı sabahı itibarıyla
Trump, Harris'in sadece yüzde 0,3 puan önündeydi.
Nevada'nın son altı başkanlık seçiminde kime oy verdiği:
2000: Cumhuriyetçi (%49,5)
2004: Cumhuriyetçi (%50,5)
2008: Demokrat (%55,2)
2012: Demokrat (%52,4)
2016: Demokrat (%47,9)
2020: Demokrat (%50,1)
Pensilvanya Eyaleti
Pennsylvania, kararsız eyaletler arasında
adayların zaferi en çok arzuladığı eyalet.
Pek çok analist, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de
Pensilvanya'yı kazananın
-başka sürprizler olmadığı taktirde-
başkanlığı da kazanacağına
inanıyor.
Ülkenin kuzeydoğusundaki
bu eyaletin seçmenleri,
Bill Clinton'ın 1992'deki zaferinden 2016'da Trump'ın Hillary Clinton'ı yenmesine kadar
sürekli olarak Demokrat Parti adayına
oy vermişti. FiveThirtyEight'e göre
Harris,
Seçim Günü'ne girerken 0,2 puan
önde gözüküyor.
Pensilvanya'nın son altı başkanlık seçiminde kime oy verdiği:
2000: Demokrat (%50,6)
2004: Demokrat (%50,9)
2008: Demokrat (%54,5)
2012: Demokrat (%52,0)
2016: Cumhuriyetçi (%48,2)
2020: Demokrat (%50,0)
Michigan Eyaleti
Trump, 2016'da tahminleri altüst ederek Michigan'ı kazanana kadar George HW Bush bu eyalette seçimi kazanan
son Cumhuriyetçiydi.
Biden, 2020'deki seçimlerde bu eyaleti
Müslüman Arap-Amerikalı toplulukların oylarıyla
Demokratlara kazandırmıştı. Ancak Michigan şehirlerinde ikamet eden bu topluluklar,
İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı ve Biden-Harris yönetiminin Siyonizm'e koşulsuz desteği
nedeniyle oylarını Demokratlara
vermeyeceklerini
belirtti. Yine de FiveThirtyEight'e göre Harris, Michigan'da yüzde bir puan önde.
Michigan'ın son altı başkanlık seçiminde kime oy verdiği:
2000: Demokratlar (%51,3)
2004: Demokrat (%51,2)
2008: Demokrat (%57,4)
2012: Demokrat(%54,2)
2016: Cumhuriyetçi (%47,5)
2020: Demokrat (%50,6)
Wisconsin Eyaleti
Pennsylvania ve Michigan gibi
Wisconsin eyaleti de
Trump 2016'da bu kalenin surlarını aşmadan önce birkaç seçim dönemi boyunca
Demokratların güvenilir bir eyaleti olmuştu.
Trump'tan önce Wisconsin'i kazanan son Cumhuriyetçi 1984'te Ronald Reagan'dı.
Biden, 2020'de eyaleti
az farkla
geri kazandı. FiveThirtyEight'in anketine göre
Kamala Harris,
yüzde bir puan farkla eyaletteki yarışı
önde götürüyor.
Wisconsin'in son altı başkanlık seçiminde kime oy verdiği:
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