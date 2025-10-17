ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 300 bin varil artacağı yönündeydi.





Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 800 bin varil artışla 407 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.





Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 300 bin varil azalarak 218 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.





Üretimde artış

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 3-10 Ekim haftasında 7 bin varil artarak 13 milyon 636 bin varil seviyesinde gerçekleşti.





Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 878 bin varil azalarak 5 milyon 525 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 876 bin varil artışla 4 milyon 466 bin varil oldu.​​​​​​​





EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.







