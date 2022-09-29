Dünya ABDnin ticari ham petrol stokları azaldı
AMERİKA

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 200 bin varil azaldı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 17-23 Eylül haftasında 97 bin varil azalarak 12 milyon 434 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
ABDnin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 200 bin varil azalışla 430 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 333 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 600 bin varil azalışla 422 milyon 600 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 400 bin varil azalışla 212 milyon 200 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 498 bin varil azalarak 6 milyon 449 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 106 bin varil artışla 4 milyon 646 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 17-23 Eylül haftasında 97 bin varil azalarak 12 milyon 434 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

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