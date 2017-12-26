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ORTADOĞU

ABD'nin yeni terör örgütü

PKK ile Suriye’nin üçte birini işgal eden ABD, yeni bir terör örgütü kurdu. Yeni Suriye Ordusu (Ceyş el Suriye el Cedit) adı verilen örgüt için Haseke ve Deyrizor’da üç terör kampı oluşturuldu. 2 bin 500 PKK’lı terörist yeni örgüte kaydırıldı. CSC daha önce PKK’nın paravan örgütü olarak kurulan SDG’nin yerini alacak.

Yılmaz BilgenYeni Şafak
DEAŞ’ı bahane edip Suriye’nin üçte birini işgal eden ABD, bölgede 2014’ten bu yana dördüncü terör örgütünü kurmaya hazırlanıyor.
DEAŞ’ı bahane edip Suriye’nin üçte birini işgal eden ABD, bölgede 2014’ten bu yana dördüncü terör örgütünü kurmaya hazırlanıyor.

Suriye’de 2 yıldır PKK ile birlikte ülkenin üçte birini işgal eden ABD, PKK terör örgütünü kamufle amaçlı yeni bir terör yapılanması kurdu. “Ceyş el Suri, el Cedit” ismi verilen kamufle terör örgütü için Hasek’e ve Deyl Zor’da 3 özel kamp tahsis edildi. 2 bin 500 militan bu amaçla PKK’dan tabela örgüte nakledildi. Yeni örgütün flama, kıyafet ve göstermelik yönetim kadroları sömürge valisi Brett Mcgurk tarafından belirlendi.

AYNI SENARYO YİNE SAHNEDE

ABD’nin tüm kamufle çabalarına rağmen PKK’nın tabela değiştirmiş hali olan Suriye Demokratik Güçleri eliyle başta Haseke, Halep Kırsalı ve Rakka olmak üzere Suriye’nin birçok bölgesinde tehcir, yağma ve toplu katliamlar yapıldı. DEAŞ’la yapılan arka plan ittifakları ve SDG eski sözcüsü Talel Sülo’nun Türkiye’ye sığınması sonrası yaptığı açıklamalara ek olarak, ABD Özel Kuvvetler Komutanı’nın “SDG sadece bir tabela hilesiydi” şeklindeki itirafları, oynanan kirli senaryoyu günyüzüne çıkardı.

Muhammet Şimali

TABELA ÖRGÜTÜ KANDİL YÖNETECEK

Haseke eski Valisi Muhammet Şimali Yeni Şafaka yaptığı açıklamada, "ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri üzerinden sürdürdüğü aldatmaca ve PKK ile kurduğu ilişki tamamen alenileşti, Pentagon bir süredir alternatif arayış içerisinde idi ve Yeni Suriye Ordusu bu amaçla hazırlanıyor, yakın bir dönemde sahaya sürülebilir" diye konuştu. Yeni Suriye Ordusu girişimini kirli senaryonun devamı olarak niteleyen Şimali, ABD’nin, yeni paravan örgütün Arap aşiretlerden oluştuğu yönünde propaganda yürüteceğini; ancak bu oluşumu Kandil’in yöneteceğini belirtti.

30 bin kişilik ordu

PKK’nın saha uzantısı olarak yeni dönemde görev verilecek CSC için 2 bin 500 militan hazır hale getirildi. Aralarında Deir ez Zor ve Haseke Arap aşiretlerinden militanların da yer aldığı yapı, PKK’nın Suriye kadrolarının katılımı ile 30 bin kişilik orduya dönüştürülecek. ABD’nin kara ve havadan sevkettiği tüm silah ve cephane de yeni tabela örgüte devredilecek. Yeni Suriye Ordusu’nun Komutanlığını Muhaned Talaa yürütüyor. Pentagon, yeni paravan örgüt için Haseke ve Deir ez Zor’da eğitim ve lojistik karargahlar tahsis etti.

  • 4. tabela örgüt
  • ABD tarafından Deir ez Zor bölgesinde petrol sahalarını koruma amaçlı kurulan “Ceyş Suriy Cediyd” “CSC” ABD’nin 2014 yılından bugüne terörle işbirliğini gizleme amaçlı kurduğu 4. terör örgütü olma özelliği taşıyor. DEAŞ saldırılarını bahane ederek 2014 yılında Suriye’ye yerleşmeye başlayan ABD, ilk olarak PYD’ye silah ve cephane desteği sağladı. PYD’nin Öcalan, Kandil ve PKK sembollerinde ısrar etmesi, ABD’yi tabela arayışına sevk etti.
  • Bu kapsamda ilk paravan örgüt ilanı 2015 yılı başlarında Burkan el Fırat ile başladı. Burkan el Fırat projesinde istediği sonucu elde edemeyen Pentegon, 2015 yılı Ekim ayında Suriye Demokratik Güçlerini kurdu. PKK ile işbirliğini kamufle amaçlı kurulan tüm bu örgütlerin isimleri değişse de yönetim kadroları hep aynı kaldı. Elder Halil, Şahin Cilo ve Bahoz Erdal her 3 örgütün de tepesindeki elebaşları oldu.
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